Tronsmart Groove 2 è lo speaker Bluetooth ideale per chi è sempre in viaggio

Non sempre, chi si sposta spesso, preferisce ascoltare musica dalle cuffie e soprattutto, se si è in compagnia, avere una cassa wireless è sempre utile. Per questo, uno speaker Bluetooth portatile come il Tronsmart Groove 2 può essere l'ideale per chi ha bisogno di un prodotto leggero ma dal prezzo competitivo, come con l'offerta con codice sconto su Geekbuying e la comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto Tronsmart Groove 2: come risparmiare sullo speaker Bluetooth 5.3 portatile in offerta

Come anticipato, Groove 2 è una cassa wireless compatta e facilmente trasportabile in uno zaino o in una borsa, senza rinunciare però ad un look rinforzato. La vera chicca del design è l'ottagono che si illumina con i LED RGB che vanno a tempo di musica. Passando ai dati tecnici, abbiamo un woofer da 10W che permette di avere la giusta potenza per ascoltare musica all'aperto.

In più, grazie alla tecnologia SoundPulse, è possibile abbinare un altro speaker Groove 2 e rendere l'esperienza di suono stereo. Quanto a connettività, questo modello non teme rivali grazie al supporto al Bluetooth 5.3 che ci porta un raggio d'azione fino a 18 metri, mentre per l'autonomia è possibile arrivare fino a 18 ore di ascolto continuato. Tronsmart Groove 2 trova infine l'ingresso AUX e Micro SD. Essendo rinforzato, la certificazione IPX7 garantisce una buona impermeabilità agli schizzi d'acqua.

Per poter acquistare in offerta lo speaker Bluetooth Tronsmart Groove 2, potete rifarvi a quella di Geekbuying grazie al codice sconto dedicato, senza dimenticare la comodità della spedizione dai magazzini europei dello store. Trovate il link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

