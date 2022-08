Un bizzarro bug affligge il launcher Xiaomi, Redmi e POCO

Se avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, è possibile che abbiate riscontrato uno strano bug software che colpisce una delle app pre-installate. Avete presente una di quelle app sempre presenti sullo smartphone ma che probabilmente non utilizzate praticamente mai? Esatto, mi riferisco a Strumenti SIM (o anche SIM Toolkit), quell'app utile per controllare dettagli quali credito residuo, piano tariffario e servizi extra del proprio operatore telefonico.

Il launcher Xiaomi (e POCO) ha un problema per l'app di gestione della SIM

Come fa notare un utente su Reddit, da qualche giorno è comparso un bug software che affligge il POCO Launcher del suo POCO X3 Pro e che moltiplica praticamente all'infinito l'icona dell'app SIM Toolkit. Un problema decisamente fastidioso, in quanto finisce per riempire decine di schermate Home con questa anomala ridondanza. Leggendo fra i commenti al thread in questione, si scopre che lo stesso bug software colpisce anche il launcher MIUI presente sugli smartphone Xiaomi e Redmi.

Come risolvere questo bug di Xiaomi

Per il momento, non è dato sapere se Xiaomi stia già lavorando per risolvere questo bug software. Secondo le varie segnalazioni su Reddit, il modo più efficace per farlo scomparire è usare un launcher alternativo, magari il sempre efficace e apprezzato Nova Launcher. In alternativa, potete cancellare cache e data file e disinstallare gli aggiornamenti per l'app POCO Launcher dalle Impostazioni, ma a quanto pare il problema potrebbe ripresentarsi nei giorni successivi. Qualora invece il vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO avesse un altro problema software, potete consultare il nostro articolo dedicato.

