Nova Launcher 8 ufficiale: il Material You diventa per tutti | Download

C'è voluto più di un anno, ma finalmente Nova Launcher 8 è qui fra noi e lo fa portando con sé un gran ventaglio di novità. Forte della sua longevità, è in giro da oltre 10 anni e ancora oggi è uno dei launcher più apprezzati dalla community di “smanettoni”. Già con la precedente versione (Nova Launcher 7) c'è stato un importante aggiornamento dal punto di vista grafico, e lo stesso accade con l'ultimo major update a cui il team TeslaCoil sta ufficialmente lavorando.

Nova Launcher 8 porta il Material You su tutti gli smartphone Android: ecco tutte le novità

La principale novità introdotta all'interno di Nova Launcher 8 risponde al nome di Material You, lo stilema estetico abbracciato da Google con l'aggiornamento ad Android 12. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è sostanzialmente un automatismo che permette all'interfaccia grafica di colorarsi delle tinte dello sfondo utilizzato. Un ottimo e comodo strumento per rendere più coesa l'esperienza estetica del software.

Ovviamente Nova Launcher ha i limiti di un launcher alternativo, pertanto il sistema Material You non è in grado di modificare i colori di elementi di sistema quali menu Impostazioni, schermata di scorciatoie e notifiche e così via. Ma è comunque un modo per avere questa feature su smartphone che non riceveranno l'aggiornamento ad Android 12 (o la cui ROM non integra il Material You).

Nova Launcher 8.0 BETA



• Material You – Custom color schemes based on wallpaper colors

• Redesigned Nova Settings

• New swipe left/right desktop gestures

• Align Bottom immersive folders

• Rebased on Launcher3 Android 12L

• Android 13 fixes pic.twitter.com/WTGEOVtY5W — Nova Launcher (@NovaLauncher) July 15, 2022

Le altre novità di Nova Launcher 8 comprendono il supporto al Launcher3 dell'ultimo Android 12L, il redesign del menu delle impostazioni proprietarie, nuove gestures e altre modifiche secondarie. Se voleste provare l'ottava versione di Nova Launcher, sappiate che per il momento non è disponibile sul Google Play Store ma potete comunque scaricare il file APK ufficiale dal seguente link:

Scarica il file APK di Nova Launcher 8.0.1 Beta

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il