Fra i tanti launcher alternativi, Nova Launcher è probabilmente il più apprezzato, pertanto c'era una certa attesa per l'arrivo della versione 7. Annunciata a fine 2020, questo inizio 2021 sancisce il suo esordio ufficiale, con un aggiornamento molto importante per la sua struttura software. Era il 2016 quando, con il lancio di Android 7.1 Nougat, veniva abbandonato Launcher2 in favore di Launcher3. Tuttavia, fino ad ora Nova Launcher si è sempre affidato alla seconda versione del launcher Android, rendendo più difficile l'implementazione delle novità delle più recenti versioni di Android.

Nova Launcher 7: un importante nuovo aggiornamento per il celebre launcher

Con Nova Launcher 7 avviene così la transizione a Launcher3, rendendo di fatto il launcher di terze parti più vicino nello sviluppo alla versione AOSP di Android. Inoltre, il nuovo aggiornamento porta con sé un miglioramento generale delle prestazioni, così come l'introduzione di nuove animazioni della UI.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12.5: disponibile la nuova app Galleria | Download

Per il momento Nova Launcher 7 è disponibile unicamente sotto forma di Beta, per quanto sia liberamente utilizzabile da chiunque fosse interessato. In tal caso, non

Vi lasciamo con il changelog completo:

NOVA LAUNCHER 7 Layout delle icone delle cartelle radiali Scrolling della cartella con impaginazione verticale Supporto alla gesture di scorrimento verso il basso sulle icone (Prime) La barra di ricerca e la barra delle schede nell'app drawer possono essere posizionate nella parte inferiore Altre opzioni della finestra di ricerca Nova e della barra Azione per salvare l'APK tramite menù popup

NOVA LAUNCHER 7.0.8+ Miglioramento della gestione delle icone nella sezione dei temi Opzione per disabilitare il feedback tattile durante l'espansione delle notifiche tramite swipe (Impostazioni > Gesti > Scorrimento verso il basso >) Risolto il problema che comportava la chiusura automatica dell'app drawer Corretto il trascinamento delle scorciatoie dalle cartelle dell'app drawer Centrate gli sfondi quando la funzione di scorrimento dei wallpaper è disabilitata Barra di ricerca della dock non mostrata quando la dock è nascosta Risolto un problema con l'appsearch Fix per la riproduzione dei colori, esportazione PNG per i widget, Nova7 che appare nell'appdrawer al posto di Nova Settings e per le gesture che non funzionano sul widget App Dialer Risolta la chiusura forza durante il trascinamento delle scorciatoie dal drawer Sistemato il fix a Discord su Nova Settings



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu