MIUI 12.5: disponibile la nuova app Galleria | Download

In occasione della presentazione di Xiaomi Mi 11 e MIUI 12.5, la compagnia ha colto l'occasione per rinnovare l'app Galleria. Per il nuovo major update della MIUI ci vorrà ancora tempo, dato che ad oggi è disponibile unicamente come Beta. Nell'attesa che venga rilasciato l'aggiornamento stabile, Xiaomi sta aggiornando le app di sistema. Con il nuovo top di gamma e relativa app Galleria sono state presentate varie modifiche software, in grado di migliorare il comparto fotografico. E adesso la nuova app è disponibile anche sugli altri smartphone: ecco come installarla e quali sono le novità.

Xiaomi rinnova l'app Galleria per il lancio di Xiaomi Mi 11 e MIUI 12.5: tutte le novità

Chi ha messo mano sul nuovo Xiaomi Mi 11 non può ancora provare la MIUI 12.5, quindi, ma può testare la nuova app Galleria. Arrivata alla sua ultima versione v2.2.17.18, integra modifiche piuttosto interessanti che la rendono ancora più versatile del passato. La prima è un redesign della UI di editing foto, all'interno della quale sono stati inseriti nuovi filtri e stickers. L'altra modifica rilevante è Magic Removal 2.0, la nuova versione dello strumento per rimuovere oggetti e linee dalle foto scattate. Non aspettatevi miracoli, però: per ottenere il risultato migliore sarà necessario che il soggetto da eliminare sia in un condizione favorevole (e non come nel mio esempio).

Tuttavia, è doveroso specificare come la piena compatibilità con la versione v2.2.17.18 sia legata a pochi modelli: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 9, Redmi K30 Pro, K20 e K20 Pro. Utilizzarla su altri smartphone significa andare incontro a possibili compromessi tecnici o malfunzionamenti.

Personalmente l'ho testata su un modesto Redmi 9A con ROM EEA e non ho avuto problemi, ma non vi assicuro che sul vostro modello funzioni come si deve. Inoltre, varie novità sono ancora vincolate a Xiaomi Mi 11. In futuro potrebbero essere sbloccate anche per altri modelli (probabilmente top di gamma), ma non possiamo ancora saperlo.

Scarica l'app Xiaomi Galleria v2.2.17.18

