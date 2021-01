Da quando si è entrati nella nuova era di visione dei contenuti, guardare la TV non è stato più lo stesso. Vuoi per i servizi sempre più smart, vuoi per il cambio delle frequenze imminente che hanno favorito l'arrivo di nuovi decoder e soprattutto di TV Box Android. Come il Mecool KIII Pro, che unisce sia le qualità del TV Box sia quelle di un decoder T2 e va in offerta con Coupon spedito da Europa su Geekbuying ad un prezzo conveniente.

Mecool KIII Pro: TV Box decoder Android in offerta con Coupon su Geekbuying

Guardandolo da fuori, il TV Box Mecool riprende le linee di molti suoi “colleghi”, restando in ogni caso compatto. Le sue specifiche però sono ideali per rendere la nostra TV smart e soprattutto attuale per il cambio di frequenze. Infatti, grazie al processore Amlogic s912, i 3 GB di RAM e i 16 GB di storage, con il sistema operativo Android sarà quindi possibile scaricare la maggior parte delle app utili per tutti i sistemi di streaming.

Ma non solo, perché essendo dotato di entrate DVB sia T2 (digitale terrestre), sia S2 (satellitare) avrete un vero e proprio pacchetto completo. Le porte poi sono molto fornite, considerate le 4 entrate USB Type-A, un ingresso per Micro SD, HDMI, cavo ottico, cavo Lan e cavo video composito. Insomma, non manca nulla.

Il TV Box decoder Android Mecool KIII Pro va quindi in offerta su Geekbuying grazie al Coupon al prezzo di 88.10€, senza dimenticare la comoda spedizione da Europa (spese 4.75€).

