Giorni molto importanti, questi primi del 2021, per Xiaomi. Non solo per l'avvio delle vendite di Mi 11, che sta già spopolando, ma anche per un nuovo importante traguardo finanziario. Infatti, Xiaomi ha appena raddoppiato il valore delle azioni in borsa, risultato da non sottovalutare in chiave futura.

Xiaomi: il valore delle azioni in borsa raddoppia ed il totale raggiunge cifre astronomiche

Se ragioniamo anno per anno, la curva di crescita delle azioni di Xiaomi ha dell'impressionante. Se pensiamo al fatto che un'azione ammontava ad appena 0.83€ nel 2019, in discesa dagli 1.78€ iniziali, ora ne vale ben 3.76€. Vista singolarmente, potrebbe dir poco, ma valutiamo il fatto che al mondo, attualmente, esistono più di 24 miliardi di azioni del brand, che hanno un valore medio di circa 2.62€, abbiamo un totale di circa 89 miliardi di euro, che recentemente ha portato il brand in “club” finanziario molto esclusivo.

Che sia stato l'effetto dell'arrivo di Xiaomi Mi 11? Che sia la continuità con cui riesce ad entrare nel mercato rinnovando sempre la fiducia degli utenti? Fatto sta che chi ha deciso di diventare azionista del marchio in maniera importante, ha visto triplicare il frutto del proprio investimento e difficilmente troviamo brand in grado di farlo in così poco tempo.

Questo non fa altro che creare un'aura di prestigio in torno alla compagnia di Lei Jun, che sta diventando sempre più un qualcosa di globale e sicuramente potente, tanto che non ci sorprenderebbe una leadership di mercato in molti settori tecnologici nei prossimi anni (o mesi, vista la frequenza con cui cresce).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu