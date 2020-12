Xiaomi vola in borsa e sfonda il tetto dei 100 miliardi

Era il 2018 quando Xiaomi si poneva un traguardo ambizioso per il suo valore azionario nella borsa di Hong Kong. Inizialmente l'andamento non fu dei migliori, con un deciso calo che l'ha accompagnata per più di un anno. La vera ripresa c'è stata soltanto due anni dopo, con un 2020 che l'ha premiata nonostante la crisi pandemica che ha colpito l'intero mercato della telefonia. Ed è a fine anno che Xiaomi Corp è riuscita nell'intento postosi due anni addietro, superando quota 100 miliardi.

Il titolo in borsa di Xiaomi supera le aspettative, superando i 100 miliardi

Le azioni di Xiaomi hanno registrato un'impennata nell'ultimo Q4 2020, con una crescita tale da farla diventare la 13° azienda quotata in borsa a raggiungere tale traguardo. Non a caso l'azienda ha deciso di celebrare questo obiettivo con l'emissione di un altro miliardo di azioni, in modo da capitalizzare ulteriormente. Ci sono più motivi per i quali il trend negativo è diventato così positivo. Il primo è da imputare all'annuncio degli scorsi mesi dell'aggiunta del titolo Xiaomi nell'indice Hang Seng, grazie al quale le azioni sono più che raddoppiate. Inoltre, non si possono non considerare gli ottimi risultati raggiunti nel 2020 in termini di vendite, complice anche il pesante calo di Huawei.

