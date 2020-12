Come abbiamo già parlato in questo articolo, Xiaomi non è solo il brand che conosciamo nel settore Consumer. Il colosso pechinese è molto di più e lo dimostra la sua attività finanziaria in borsa, dove presto saranno emesse ben 1 miliardo di azioni Xiaomi finalizzate ad un guadagno molto importante.

Xiaomi: le entrate dalle azioni in borsa supereranno i 2.5 miliardi di euro

Secondo quanto riporta la Cailian News Agency, Xiaomi Group emetterà presto 1 miliardo di azioni aggiuntive, in una fascia di prezzo che varia dai 23.7 ai 24.5 dollari di Hong Kong (circa dai 2.5 ai 2.65 €). Questo ingente numero di azioni in borsa dovrebbe portare alla compagnia la bellezza di 2.67 miliardi di euro.

Questo non fa altro che accrescere i ricavi di Xiaomi, che sono già ingenti, da settori fondamentali come quello degli smartphone. Infatti, si registra la vendita e la spedizione di ben 8 milioni di esemplari della serie Mi 10, segno che l'alta qualità è un fattore convincente per il mercato aldilà del prezzo. La presenza in borsa è sicuramente un plus non da poco per il brand che ha preso una dimensione ben più importante, appunto, della semplice azienda di punta.

