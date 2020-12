Xiaomi aggiorna l’app Mi Home e ne cambia la UI

La domotica di Xiaomi acquisisce un nuovo volto con l'aggiornamento alla versione v6.0 dell'app Mi Home. Il team di sviluppatori ha rilasciato una nuova versione del software, dopo l'importante update v5.9.16 che aveva aggiunto nuovi comandi. Per l'occasione, l'azienda ha scelto di modificare la UI, per quanto i cambiamenti non modifichino in senso radicale l'esperienza precedente. Dal punto di vista grafico, si è scelto di abbandonare quasi in toto le tipiche tinte verde marino, in favore di una UI più monocromatica. Questi accenti di colore sono stati conservati unicamente per alcuni elementi dell'interfaccia, come toggle ed icone.

LEGGI ANCHE:

Come sostituire il cielo nelle foto con la MIUI di Xiaomi

Xiaomi rilascia l'aggiornamento v6.0 per l'app Mi Home: ecco cosa cambia

Con l'aggiornamento v6.0 dell'app Mi Home, Xiaomi apporta anche i seguenti cambiamenti:

È ora possibile accedere a “Messaggi” dalla scheda “Mi Home” toccando l'icona a forma di campana anziché andare sul Profilo e cliccare sulla sezione “Messaggi”

Gestione/modifica delle stanze in “Mi Home” ora si apre in una finestra di dialogo a comparsa anziché a schermo intero

La sezione “Log” è stata spostata da una sezione separata nella scheda “Automazione” ad un pulsante in alto

Se non lo aveste ancora fatto, aggiornate (o scaricate) Xiaomi Mi Home direttamente dallo store Google:

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu