Manca davvero poco alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 12. Quest'anno, per la prima volta, il colosso americano è stato costretto a posticipare il lancio dei suoi nuovi modelli, principalmente a causa dei ritardi dovuti al Coronavirus. Sembra, però, che sia ormai tutto pronto. Motivo per cui sono trapelati anche alcuni interessanti dettagli, come il fatto che BOE sarà uno dei fornitori di display OLED per questi device.

Aggiornamento 24/12: ci sono novità in merito alla fornitura di display OLED per iPhone 12. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Non è la prima volta che BOE collabora con Apple

Da diversi anni BOE è in contatto con i vertici di Apple, avendo collaborato con quest'azienda molteplici volte. Alcuni dei display montati sui MacBook e su iPad provengono proprio da questa azienda cinese, che nel corso degli anni ha acquisito sempre più notorietà. Sono suoi i pannelli montati, ad esempio, su Huawei Mate XS, l'ultimo smartphone pieghevole del brand.

BOE entrerà a far parte dei fornitori di display OLED per iPhone 12, affiancandosi a Samsung e LG. Molto probabilmente, dunque, Apple sta cercando di ridurre sempre più i contatti con Samsung, per ridurre anche i costi e per proteggersi in caso di una nuova pandemia globale o a seguito di nuovi assetti politici. Non sappiamo ancora quali saranno i modelli coinvolti in questa partnership, ma siamo certi del fatto che gli standard qualitativi richiesti da Apple saranno comunque ai più alti livelli.

BOE certificata ufficialmente da Apple | Aggiornamento 24/12

Ora arriva la conferma ufficiale della certificazione di BOE per rifornire Apple di nuovi display OLED per iPhone 12. Negli ultimi mesi, infatti, le cose non erano andate per il verso giusto, con l'azienda cinese che si era vista negare tale appalto a causa di problemi di sicurezza legati ad un suo impianto. Apple aveva dichiarato, infatti, che uno stabilimento non rispondeva ai requisiti minimi di qualità.

BOE potrà cominciare a rifornire Apple già entro la fine di dicembre. Nelle ultime settimane, infatti, la domanda di iPhone 12 è aumentata, anche per via delle feste di Natale. Motivo per cui l'azienda di Cupertino ha assoluto bisogno di nuove scorte.

