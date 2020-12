Xiaomi Mi 11 su DxOMark: primi teaser, aspettative altissime

Come ogni top di gamma che si rispetti, c'è molta attenzione su quella che sarà la fotocamera del duo composto da Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro. Anche perché nelle ultime due generazioni l'azienda ha dimostrato di poter finalmente competere con i brand più blasonati in materia fotografica. Basti vedere i risultati raggiunti da Xiaomi Mi 10 Ultra su DxOMark, tutt'oggi uno dei modelli più quotati (così come Mi 10 Pro).

Aggiornamento 21/12: Xiaomi inizia a stuzzicarci sulla qualità fotografica di Mi 11 e sul risultato su DxOMark. Ve ne parliamo a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, grandi novità per la MIUI 13: riparte la sfida a Google Duplex

Si inizia a delineare il comparto fotografico di Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro

Delle specifiche che dovrebbe avere la fotocamera di Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro ne abbiamo parlato in larga parte nel loro articolo di riepilogo. E visto che ci avviciniamo a grandi passi alla presunta data di presentazione, sembra proprio che la dirigenza Xiaomi abbia iniziato il solito giochetto dei teaser. A dire il vero, l'immagine è stata postata da Wang Teng, product director di Redmi, e tecnicamente non è propriamente un teaser ufficiale.

Ma basta essere un minimo maliziosi per capire che la foto postata da Wang Teng su Weibo potrebbe essere proprio il primo sample fotografico di Xiaomi Mi 11. Il primo indizio ce lo dà il fatto che il post non è accompagnato della solita indicazione relativa allo smartphone con cui è stato pubblicato. Il secondo è che la foto non ha nessun watermark “Shot with…“, molto utilizzato dalla dirigenza per auto-promuovere la qualità degli scatti dei propri dispositivi. Il terzo, forse il più esplicito, è la sua risposta ilare ad un commento in cui si viene fatto notare tutto ciò.

Se seguite i leak Xiaomi, saprete anche che quella di fare post Weibo senza l'indicazione dello smartphone è una tecnica spesso usata a ridosso delle presentazioni di nuovi modelli.

Allargando l'immagine (comunque compressa) è possibile notare una certa qualità complessiva, segno del fatto che proviene da uno smartphone di rilievo. L'immagine è in un contesto notturno, per quanto illuminato dalle luci ambientali, e presenta un buon bilanciamento dell'esposizione.

Ricapitolando, la fotocamera di Xiaomi Mi 11/Mi 11 Pro dovrebbe basarsi su un comparto più evoluto rispetto al passato. Si parla di un sensore primario da 108 MP (con Pixel Binning a 50 MP), di un nuovo grandangolo/macro da 48 MP e di un teleobiettivo periscopiale da 48 MP (con Pixel Binning a 12 MP) con zoom ibrido 30x.

Xiaomi Mi 11 è atteso da tutti su DxOMark | Aggiornamento 21/12

Il lancio di Xiaomi Mi 11 si avvicina e sta avendo inizio la campagna promozionale che, in maniera sempre meno sibillina, ci accompagnerà fino alla sua presentazione. Per l'occasione, il CEO Lei Jun ha colto la palla al balzo per riaccendere la miccia sulle attese sulla fotocamera dei nuovi top di gamma. Da semplice underdog, Xiaomi è riuscita ad imporsi anche in ambito fotografico.

Lo dimostrano i risultati raggiunti su DxOMark, dove Xiaomi è una dei nomi che siede in cima a diverse classifiche. La classifica dei migliori camera phone vede Xiaomi Mi 10 Ultra al terzo posto, da pochissimo scalzato da Huawei Mate 40 Pro+, e Mi 10 Pro al sesto posto. Fra l'altro, quest'ultimo è ancora lo smartphone da battere quando si parla di qualità audio, con un ottimo comparto sonoro. Le premesse ci sono tutte affinché Xiaomi Mi 11 scalzi tutti e riconquisti la prima posizione su DxOMark. Probabilmente non sarà il modello base a riuscire nell'intento, bensì un plausibile Mi 11 Pro, Mi 11 Pro+ o Mi 11 Ultra che sia.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu