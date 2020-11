Xiaomi sempre più potente in borsa: le azioni salgono ancora

Una crescita continua, che non pare conoscere stop. Questo è quello che ad oggi possiamo ammirare nel cammino finanziario di Xiaomi, che vede anche questo mese le sue azioni in borsa salire arrivando a numeri molto importanti, che la rendono un'entità molto potente a livello commerciale.

Xiaomi: il valore delle azioni in borsa è raddoppiato in soli 6 mesi

Se guardiamo allo stato attuale delle azioni di Xiaomi nella borsa Hangseng di Hong Kong, il brand pechinese vede il valore aumentato del 7.44%, arrivando a 27.45 dollari di Hong Kong, che ammontano a circa 3 € al cambio, raddoppiando il valore in soli 6 mesi.

All'inizio del 2020, il valore di un'azione di Xiaomi non superava i 10 HK$, 1.09 €, ma con il lavoro commerciale di grande livello che il brand di Lei Jun è riuscito a fare, ha portato anche l'operato in borsa ad essere in salute, donando alla compagnia una consapevolezza ben diversa rispetto a quello che si aspettava.

Non è escluso quindi che il 2021 sia l'anno della definitiva consacrazione a livello globale, se le premesse che il 2020 sta donando ad una Xiaomi, sempre più concreta e sempre più consapevole di quello che il cliente vuole, una dimensione di rilievo senza che questo possa portare una riduzione di qualità o di potenza dei suoi prodotti, senza contare l'enorme ecosistema che ormai si porta dietro.

