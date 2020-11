Quando si parla di aspirapolvere economici ed affidabili, non può non venire in mente JIMMY, storico marchio partner di Xiaomi che è stato in grado di deliziarci con una valanga di prodotti dedicati alla pulizia, tutti più che soddisfacenti: ora la compagnia ha dato il via alle offerte per il Black Friday, un'occasione particolarmente ghiotta per risparmiare acquistando dallo shop ufficiale presente su Amazon (ovviamente con tanto di spedizione Prime)!

Gli aspirapolvere JIMMY sono in sconto per il Black Friday: tutte le offerte!

Se stavate aspettando la settimana del Black Friday per le offerte dedicate agli aspirapolvere e agli accessori per la pulizia, allora siete stati accontentati alla grande con gli sconti di JIMMY su Amazon. Tutti i prodotti arrivano dallo store ufficiale del brand e beneficiano di 3 anni di garanzia: inoltre si tratta di sconti particolarmente invitanti, che riguardano sia modelli top come la potentissima JV85 Pro che dispositivi ancora più abbordabili. Di seguito trovate tutte le offerte del brand disponibili su Amazon.

Come potete notare i dispositivi in offerta sono davvero tanti, adatti a tutte le esigenze (e a tutte le tasche). Nel momento in cui scriviamo risultano attive solo per promo dedicate agli aspirapolvere, ma nel corso della giornata scenderà anche il prezzo degli altri accessori (che trovate comunque nell'elenco in alto). Le offerte di JIMMY per il Black Friday sono disponibili fino al 30 novembre, ovviamente sino ad esaurimento scorte.

