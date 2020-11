Se c'è un binomio che abbiamo sentito in maniera frequente nella tecnologia degli ultimi anni è senza dubbio Huawei e 5G. Questo però riguarda non solo le diatribe internazionali, ma anche quanto il brand sta dando alla nuova connessione tramite i vari brevetti, che stanno rendendo la Cina leader di settore occupando un terzo del mercato globale.

Huawei: essere in vetta alla classifica dei brevetti 5G porterà grandi vantaggi

Secondo le statistiche del “World Internet Development Report 2020” ci mostra come un terzo di tutta la tecnologia relativa al 5G venga dalla Cina, con Huawei leader dei brevetti 5G a livello globale, ma anche con ZTE al terzo, che ci fa capire come questi brand siano imperterriti in una ricerca e sviluppo molto profonda.

Questo è un risultato molto importante per la Cina, che si pone quindi in una posizione di favore per quanto riguarda il prossimo futuro, che vede l'utilizzo del 5G per almeno 10 anni a partire da quest'anno e che Huawei ha posto come collante fondamentale per la società interconnessa.

Quali sono questi vantaggi? Se consideriamo la digitalizzazione e l'intelligence delle informazioni a beneficio delle persone, esse verranno migliorate in modo esponenziale, con la rete che raggiungerà risultati notevoli per la riduzione della povertà globale. Grazie al 5G, la prevenzione ed il controllo delle epidemie è più efficace e veloce da parte dei governi. Più siamo connessi, più ne trarremo vantaggi.

