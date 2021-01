La domanda è sempre la stessa: che senso ha acquistare un purificatore d'aria? E, soprattutto, la resa vale la spesa? E la risposta è (quasi sempre) semplice: dipende da quanto lo si paga. E partiamo subito con un presupposto: i purificatori d'aria funzionano davvero e, se utilizzati con cognizione di causa, riescono a migliorare e purificare la qualità dell'aria nell'ambiente in cui vengono utilizzati.

L'abbiamo visto con i purificatori Xiaomi Mi Air Purifier, e lo vediamo oggi con il Jimmy AP36 che – a differenza di tutti gli altri modelli in commercio – dimostra però che per migliorare la qualità dell'ambiente domestico in cui si vive, non sempre è necessario sborsare cifre esorbitanti.

Perché è chiaro che uno dei fattori che frena la diffusione di questi particolari oggetti sia il rapporto prezzo/giovamento e, per fortuna, con il Jimmy AP36 l'asticella di questo fattore diventa molto alta: costa 139 euro, ma con il nostro coupon (che trovate in basso) ve lo potrete portare a casa con il 20% di sconto, cioè a poco più di 110 euro. E a questa cifra le cose iniziano a diventare più interessanti, giusto?

Recensione Jimmy AP36: il purificatore d'aria economico, silenzioso e funzionale

Contenuto della confezione

La confezione del purificatore d'aria Jimmy AP36 è molto simile a quella che abbiamo visto negli altri prodotti dell'azienda. Il prodotto verrà consegnato all'interno di una scatola ben imballata ed in grado di proteggerlo dagli urti involontari dovuti al trasporto, e con il filtro HEPA già posizionato nella sua zona di lavoro: sarà però necessario estrarlo, ed eliminare il cellophane di protezione, per poterlo iniziare ad utilizzare.

Il filtro andrà inserito nel purificatore ricordandosi di posizionare verso l'esterno la parte scura, in modo da rendere funzionale il filtro ai carboni attivi, e basterà poi collegare il dispositivo alla presa elettrica per poterlo immediatamente iniziare ad utilizzare.

Design e materiali

Con dimensioni di 370x205x485mm, un peso di 5,9 Kg e protetto da una scocca esterna realizzata totalmente in plastica, il purificatore d'aria Jimmy AP36 segue le linee di design dell'azienda produttrice. L'aspetto è pulito e minimale, e superiormente è presente una scocca in plastica semi-trasparente, realizzata con la stessa colorazione viola che abbiamo visto nella JV85 Pro, l'ottimo aspirapolvere ciclonico senza fili prodotto dal brand cinese.

1 di 11

Proprio nella parte superiore poi, è presente il pannello di controllo che integrerà quattro tasti fisici, quindi non a sfioramento, ed un piccolo indicatore luminoso con il quale si potrà tenere conto della qualità dell'aria nell'ambiente in cui è stato posizionato il purificatore: qualora l'indicatore dovesse diventare di colore giallo e, successivamente, di colore rosso, vorrà dire che la qualità dell'aria non è un granché.

Sempre nel pannello di controllo superiore, è stato integrato un sensore di luminosità con il quale verrà verificata la quantità di luce presente nella stanza, in modo da attivare automaticamente la modalità silenziosa allo spegnimento della luce: è un'ottima idea, soprattutto se si posiziona il prodotto in una stanza da letto.

Sistema di filtraggio

Nel purificatore d'aria Jimmy AP36 viene utilizzato un filtro HEPA a 3 strati, che dovrebbe essere in grado di eliminare dall'aria sostanzialmente quasi la totalità delle particelle sottili presenti e garantire un filtraggio del 99,97% fino ad una grandezza di 0,3 micron. È un sistema di filtraggio ormai standard per questa tipologia di prodotti, che si è verificato essere decisamente vantaggioso soprattutto per chi soffre di allergie o comunque ha problemi respiratori.

E come solitamente accade con questa tecnologia, la filtrazione avviene in tre differenti fasi, ognuna delle quali verrà eseguita da uno degli strati del filtro: la prima superficie filtrante è stata realizzata in modo da eliminare le particelle più grandi, come quelle della polvere, la seconda superficie invece è un filtro HEPA di grado H13 con il quale verranno catturate le particelle di diametro da da 0,3 micron e superiori (tra le quali ad esempio le PM 2.5, le particelle di fumo, il polline ed addirittura batteri patogeni), mentre l'ultima superficie è realizzata ai carboni attivi ed ha lo scopo di assorbire componenti come la formaldeide, oppure altri prodotti chimici nocivi, ed eliminare dall'aria i cattivi odori, come quelli provenienti dalla cucina o dal fumo.

Funzionamento

Per quanto riguarda il funzionamento, partiamo subito da un presupposto: il purificatore d'aria Jimmy AP36 non è un modello smart. Il che vuol dire che non si connette al WiFi e non viene gestito da un'applicazione per smartphone. Non è altro che un purificatore nudo e crudo, che può essere gestito esclusivamente tramite i tasti fisici posizionati nel pannello di controllo.

Per far sì che il purificatore dia il massimo in quanto a prestazioni, è importante ricordarsi di porlo almeno a 30 cm da ogni parete, in modo da ottimizzare l'aerazione, e di non posizionarlo in stanze sovradimensionate: il Jimmy AP36 è in grado di purificare l'aria di ambienti che variano dai 5 ai 36 metri quadrati.

Le modalità di funzionamento sono tre: quella “Fumo” (che è la più potente), quella automatica e quella silenziosa. È chiaro quindi che qualora l'ambiente fosse più contaminato, potrebbe essere utile attivare la modalità “Fumo”, ma qualora invece ci si volesse affidare agli automatismi, la modalità “Auto” potrebbe essere la scelta migliore: in questo caso rileverà automaticamente la qualità dell'aria e la luminosità dell'ambiente, e regolerà di conseguenza la potenza di filtraggio.

Tramite il pannello di controllo è anche possibile attivare un timer, con il quale si potrà impostare lo spegnimento automatico del dispositivo dopo 1, dopo 4 o dopo 8 ore.

Buona anche la rumorosità di funzionamento, il Jimmy AP36 è uno dei purificatori d'aria più silenziosi in commercio, e con i suoi 61 dBA di spicco (cioè quando è al massimo della potenza) lo si può utilizzare senza alcun problema anche di notte, ricordandosi però di attivare la relativa modalità. Il sistema a doppia turbina che gestisce l'aspirazione e l'espulsione dell'aria, ha poi un consumo massimo di 50w.

Ma funziona? Sì. Lo sto testando ormai da un paio di mesi e l'ho visto più volte partire a razzo del tutto automaticamente, soprattutto qualora si fosse fumato all'interno, oppure dopo aver spruzzato un profumo spray: il che vuol dire che la rilevazione della qualità dell'aria è funzionante, ed in pochi minuti, dopo aver visto le ventole funzionare a pieno regime (e produrre un rumore di certo meno marcato della media, ma comunque notevole), la qualità dell'aria è tornata “salutare” e la puzza del fumo di sigaretta è andata via totalmente. Alla modalità di funzionamento minima, invece, il rumore è praticamente impercettibile.

Manutenzione

La manutenzione del Jimmy AP36 è piuttosto semplice. Ogni filtro ha una durata media che varia dai 4 ai 6 mesi di utilizzo, ma questo – si sa – è un fattore variabile in base alle modalità d'utilizzo. È importante però ricordarsi di pulire il filtro almeno ogni 2 settimane, estraendolo dal purificatore ed aspirando tutta la polvere ed i residui mediante l'uso di un aspirapolvere: mai e poi mai bagnarlo e fare troppa pressione!

Anche la pulizia della macchina è semplice, basterà scollegarla ed eliminare eventuali residui con un panno umido: è un'operazione da fare almeno ogni tre mesi, facendo molta attenzione nel ricordarsi di pulire il sensore di polvere ad infrarossi che si trova sul lato.

Prezzo di vendita e conclusioni – Purificatore d'aria Jimmy AP36

Il prezzo di vendita del purificatore d'aria Jimmy AP36 è di 139 euro, ma tramite il nostro coupon (che trovate in basso) ve lo potreste portare a casa con il 20% di sconto, quindi a circa 111 euro tramite lo store ufficiale dell'azienda, e su Amazon è spesso in offerta. Ed è una cifra sensibilmente più contenuta rispetto alla stragrande maggioranza dei prodotti della concorrenza, più che giustificata per un prodotto che fa ottimamente il suo lavoro, e che è in grado di garantire anche una rumorosità e dei consumi ridotti.

Certo non è un modello perfetto ed ha molti limiti, la mancanza di un'applicazione per la gestione delle funzionalità si fa sentire, e non è possibile visualizzare con precisione la quantità di polveri sottili presenti nell'aria, come accade ad esempio con i modelli di Xiaomi che sono, però, molto più costosi. Tutte carenze che però, la stragrande maggioranza degli utenti potrebbe non notare proprio, e che si fanno “perdonare” da una modalità “Silenzioso” che è davvero impercettibile.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu