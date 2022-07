Huawei Watch 3 Pro New ufficiale con ECG: lo smartwatch ultra premium si rinnova

L'evento di luglio 2022 targato Huawei è stato particolarmente ricco di novità per gli appassionati del colosso tech cinese. Oltre alla nuova versione del suo sistema operativo proprietario, l'azienda ha lanciato anche molteplici dispositivi: tra questi troviamo anche Huawei Watch 3 Pro New (2022), l'ultima incarnazione del suo indossabile top ora con ECG integrato.

Huawei Watch 3 Pro New (2022) ufficiale: caratteristiche e prezzo e del nuovo indossabile top

Questa non è la prima volta che il produttore aggiorna un suo wearable premium con il supporto ECG: nel 2020 abbiamo avuto una versione rinnovata di Watch GT 2 Pro mentre nel corso del 2021 c'è stato il debutto del Watch D. A questo giro la storia si ripete con Huawei Watch 3 Pro New (2022) che va a migliorare quanto di buono c'è nell'attuale indossabile top della compagnia. In termini di stile e specifiche ritroviamo quanto visto in precedenza: abbiamo un display AMOLED da 1.43″ con risoluzione 466 x 466 pixel e 326 PPI, protetto da un pannello in vetro zaffiro. Il corpo è in titanio e sono presenti due versioni in base al cinturino: è possibile scegliere tra vera pelle e titanio (lo stesso materiale della scocca).

Presenti all'appello il monitoraggio dell'attività cardiaca, SpO2, oltre 100 modalità sportive, l'impermeabilità fino a 5 ATM, la già citata funzione ECG ed un sensore per la temperatura corporea. Si tratta di un modello con eSIM 4G e non mancano NFC, GPS ed un'autonomia fino a 4 giorni, insieme a 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

Il nuovo Huawei Watch 3 Pro New è stato lanciato in patria al prezzo di 2.899 yuan, circa 422€ al cambio attuale. Dato che le differenze stanno tutte nei materiali del cinturino e nella nuova feature ECG, se volete saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione del modello 3 Pro “standard”!

Quali sono le novità di Huawei presentate durante il mega evento di luglio? Lato software abbiamo assistito al debutto di HarmonyOS 3.0, seguito dal lancio di MatePad Pro 11, di MateBook X Pro 2022 con Intel 12 Gen e non solo!

