Xiaomi lancia Redmi 10A Sport: più RAM, più spazio, più divertimento

Non è passato molto tempo dal debutto di Redmi 10A, un entry-level dalle caratteristiche essenziali e dal prezzo decisamente accessibile. Di questo smartphone, tuttavia, ne è stata appena lanciata una versione migliorata, ovvero Redmi 10A Sport.

Redmi 10A Sport, tutte le caratteristiche

Xiaomi ha appena lanciato in India un nuovo smartphone della serie Redmi 10A. Stiamo parlando di Redmi 10A Sport, versione aggiornata e migliorata del dispositivo che ha debuttato verso la fine del mese di aprile.

Rispetto al modello base, Redmi 10A Sport presenta miglioramenti dal punto di vista della RAM e dello spazio di archiviazione interno, mentre ne mantiene il design e il resto delle caratteristiche. Dunque, lo smartphone è dotato di uno stesso schermo LCD da 6.53″ con risoluzione HD+ e notch a goccia, mentre sotto la sua scocca gira il processore Mediatek Helio G25.

Il dispositivo offre 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, contro i (massimo) 4 GB di RAM e i 64 GB memoria di Redmi 10A. Tra le altre caratteristiche troviamo una una fotocamera esterna da 13 MP, una frontale da 5 MP, un jack per cuffie da 3,5 mm, uno slot per MicroSD, supporto dual-SIM, connettività 4G, WiFi single-band, Bluetooth 5.0, una porta Micro USB e un sensore di impronte digitali montato sul retro.

Redmi 10A Sport è al momento un'esclusiva per il mercato indiano e può essere acquistato nelle colorazioni Charcoal Black, Sea Blue o Slate Grey al prezzo di 10.999 rupie, ovvero circa 135€ al cambio.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il