Redmi 10A ufficiale: il “brutto” della serie ritorna in versione Global

La palma di smartphone più brutto di Xiaomi va di certo al nuovo Redmi 10A, smartphone low budget fresco di lancio per il mercato cinese e quello indiano: un dispositivo economico, dal prezzo accessibile, ma con un look non proprio entusiasmante! Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo nuovo arrivato della scuderia della casa di Lei Jun.

Aggiornamento 20/04: il piccolo Redmi 10A debutta anche sul mercato internazionale. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Redmi 10A: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

I primi segnali in merito al design di Redmi 10A erano già arrivati dal TENAA, ma ora che il dispositivo è ufficiale è possiamo godercelo a tutto tondo. Il piccolo della gamma si ispira a Realme Narzo 50A e adotta una fotocamera quadrata, inserita in un modulo che a sua volta ospita sia il logo di Redmi che il lettore d'impronte digitali. Un look tutt'altro che accattivante anche se comunque i gusti sono gusti e il parere che trovate qui è di certo oggettivo. Frontalmente abbiamo un display dotato di un anacronistico notch a goccia, un pannello LCD da 6.53″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel); la selfie camera è un'unità da 5 MP.

Specifiche tecniche

Il nuovo arrivato fa affidamento sul chipset Helio G25 di MediaTek, soluzione low budget che abbiamo avuto modo di incontrare in molteplici occasioni. Lato memorie abbiamo 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, con il supporto microSD. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W, tramite micro USB. Presente all'appello l'ingresso mini jack per le cuffie. Per il comparto fotografico abbiamo un singolo sensore da 13 MP.

Redmi 10A Global – Prezzo e disponibilità

Il piccolo (e brutto) Redmi 10A è stato lanciato in Cina nelle versioni da 4/64 GB,4/128 GB e 6/128 GB, rispettivamente al prezzo di 92€, 114€ e 128€ al cambio attuale.

Per quanto riguarda invece la versione Global, Realme 10A ha debuttato in India nelle configurazioni da 3/32 GB e da 4/64 GB, rispettivamente al prezzo di circa 102€ e 114€. Si tratta di un segnale positivo per un possibile approdo anche in Europa, ma ovviamente bisognerà attendere dettagli ufficiali da parte di Xiaomi.

