Realme Narzo 50A e 50i ufficiali: svelati i prezzi europei

Una delle serie di Realme più apprezzate nei vari mercati Global è sicuramente Narzo. Mai come quest'anno, l'espansione di questa gamma si è estesa fino al mercato italiano ed ora è già in procinto di trovare dei successori. Infatti, l'azienda ha lanciato della nuova serie Realme Narzo 50, di cui fanno parte i modelli 50A e 50i.

Aggiornamento 07/12: un leak ci svela quelli che dovrebbero essere i prezzi per la vendita europea di Realme Narzo 50A e 50i. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Narzo 50A e 50i ufficiali: tutto ciò che c'è da sapere

Design e display

La serie Narzo 50, attualmente, vede come componenti i soli due modelli 50A e 50i. Partendo da Realme Narzo 50A, il design non è molto distante dallo stile dei precedenti Narzo 30 e si avvale di una trama a righe laterale proprio sotto il bumper fotocamera, molto più esteso. Questo perché nello stesso modulo è incluso anche il sensore d'impronte, che l'azienda ha deciso di sistemare al centro ma comunque in un esercizio stilistico unificato.

Per il modello Narzo 50i, il brand ha optato invece per due layer, uno liscio ed uno opaco inferiore, con un camera bumper più stretto ma simile al 50A. Passando al display, abbiamo per entrambi un pannello HD+ LCD IPS da 6.5″. Entrambi inoltre racchiudono la selfie camera in un notch a goccia.

Hardware, software e fotocamera

Il capitolo hardware di Realme Narzo 50A parte dal chipset MediaTek Helio G85, lo stesso del Narzo 30A arrivato anche da noi. Oltre a ciò, abbiamo anche la presenza di un jack audio da 3.5 mm ed una capiente batteria da 6.000 mAh ricaricabile a 18W. Quanto alla memoria, abbiamo 4 GB RAM LPDDR4x e 64/128 GB di storage.

Guardando invece al Narzo 50i, abbiamo un chipset Unisoc SC9863A Octa-Core, 2/4 GB RAM e 32/64 GB storage. Per la batteria è presente un modulo da 5.000 mAh, non è presente sensore d'impronte.

Passando al lato fotocamera, Realme Narzo 50A adotta un sensore principale da 50 MP accompagnato da una lente macro da 2 MP ed una dedicata ai ritratti (sempre da 2 MP). Per la selfie camera, c'è invece un sensore da 8 MP. Molto più scarno invece il comparto del 50i, dotato di una camera singola da 8 MP ed una selfie da 5 MP.

Lato software troviamo sostanziali differenze. Infatti, sebbene entrambi basati su Android 11, Realme Narzo 50i si avvale di un'inedita Realme UI Go Edition, mentre il modello 50A si basa sulla seconda versione dell'interfaccia completa.

Realme Narzo 50A e 50i – Prezzo e disponibilità

I nuovi Realme Narzo 50A e 50i si piazzano, come visto, nella piena fascia entry-level. Per il primo, abbiamo un prezzo di circa 133€ (11.499 rupie) per la versione 4/64 GB e circa 144€ (12.499 rupie) per la versione 4/128 GB. Quanto al modello minore, si parte da circa 87€ (7.499 rupie) per la 2/32 GB, mentre si sale a circa 104€ (8.999 rupie) per la versione 4/64 GB.

Al momento sono disponibili solo in India, ma un leak ci svela il loro presunto arrivo anche in Europa. Non abbiamo ancora una data, ma Realme Narzo 50a dovrebbe essere proposto al costo di 159€ per la 4/64 GB salendo a 169€ per la 4/128 GB. Nel caso del più economico Realme Narzo 50i, il prezzo sarebbe di 129€ per l'unica variante da 4/64 GB.

