A distanza di pochi mesi dal lancio della serie Narzo 20, la casa asiatica è già pronta ad alzare il sipario sulla nuova generazione. Realme Narzo 30 Pro e 30A sono ufficiali – insieme alle nuove cuffie TWS del brand – e qui sotto trovate tutti i dettagli su scheda tecnica, design, prezzo e disponibilità.

Aggiornamento 11/05: oltre ai modelli 30 Pro e 30A è in arrivo anche Realme Narzo 30. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata dal dispositivo.

Realme Narzo 30 Pro e 30A ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design e displau, Realme Narzo 30 Pro e il suo fratello minore non potrebbero essere più diversi. La versione superiore è dotata di un pannello da 6,5″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz: si tratta di una soluzione LCD ed il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione. Il dispositivo adotta poi un punch hole per la selfie camera da 16 MP, posizionato nell'angolo in alto a sinistra.





D'altra parte, Narzo 30A monta invece uno schermo da 6.5″ con notch a goccia, una soluzione HD+; in questo caso il lettore d'impronte trova spazio sulla back cover. Il retro presenza differenze anche per il comparto fotografico: la versione Pro adotta un modulo rettangolare mentre per il piccolo 30A abbiamo una fotocamera con layout quadrato ed un look leggermente più elaborato per la cover.

Hardware

In merito alla scheda tecnica di Narzo 30 Pro, a bordo del nuovo medio di gamma trova spazio il chipset MediaTek Dimensity 800U, soluzione 5G economica. Il piccolo Narzo 30A monta invece un più modesto Helio G85, puntando sulla sola connettività LTE.

Ci sono differenze anche per quanto riguarda la batteria: Narzo 30 Pro avrà un modulo da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30W, mentre il 30A è dotato di un'unità da ben 6.000 mAh ma stavolta con ricarica da 18W.

Il comparto audio è poi al top per il modello Pro, visto che si tratta di un dispositivo certificato Hi Res Audio, con anche il supporto al Dolby Atmos. Per tutti i dettagli sulla scheda tecnica di entrambi gli smartphone, qui sotto trovate le specifiche complete.

Realme Narzo 30 Pro – Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 405 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz e punch hole

(2400 x 1080 pixel) con densità di 405 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz e punch hole dimensioni di 162,2 x 75,1 x 9,1 mm per 194 g

processore MediaTek Dimensity 800U 5G

GUP ARM Mali-G57 MC2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD

di storage UFS 2.1 espandibile via lettore d'impronte laterale

tripla camera posteriore da 48+8+2 MP f/1.8-2.3-2.4 con obiettivo 6P, grandangolo FOV 119°, macro 4 cm e PDAF

f/1.8-2.3-2.4 con obiettivo 6P, grandangolo FOV 119°, macro 4 cm e PDAF selfie camera da 16 MP f/2.1

f/2.1 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, mini-jack

batteria da 5.000 mAh con ricarica 30W

con ricarica 30W sistema operativo Android 10 con Realme UI

Realme Narzo 30A – Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e notch a goccia

(1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e notch a goccia dimensioni di 164,5 x 75,9 x 9,8 mm per 207 g

SoC MediaTek Helio G85

GUP ARM Mali-G52

3/4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 32/64 GB di storage espandibile via microSD

di storage espandibile via lettore d'impronte posteriore

Dual camera posteriore da 13+2 MP f/2.2

f/2.2 selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, mini-jack

batteria da 6.000 mAh con ricarica 18W

con ricarica 18W sistema operativo Android 10 con Realme UI

Realme Narzo 30: tutto quello che sappiamo | Aggiornamento 11/05





Dopo aver lanciato i modelli 30 Pro e 30A, la compagnia asiatica si prepara al debutto di una nuova aggiunta alla serie. Realme Narzo 30 è stato confermato da vari poster e c'è perfino un video unboxing che mi mostra il dispositivo a tutto tondo. Lo smartphone è equipaggiato con il SoC MediaTek Helio G95 ed adotta una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 30W. Tra le varie conferme troviamo anche un lettore d'impronte digitali laterale, un ingresso mini-jack ed un display con punch hole.

Se volete sapere di più, in altro trovate anche un video unboxing che svela molteplici dettagli. Tra questi, un display LCD IPS da 6.5″ Full HD+ a 90 Hz, una tripla camera da 48 + 2 + 2 MP ed una configurazione da 6/128 GB. Lato software troviamo Android 11 tramite Realme UI 2.0 mentre in termini di dimensioni si parla di uno spessore di 9.4 mm ed un peso di 192 grammi.

Per quanto riguarda il debutto ufficiale, il lancio è previsto per il 18 maggio.

Realme Narzo 30 Pro e 30A ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita di Realme Narzo 30 Pro è di circa 192€ al cambio attuale, per la versione da 6/64 GB; la variante da 8/128 GB viene proposta invece a circa 226€ al cambio. Per quanto riguarda invece il piccolo Realme Narzo 30A il prezzo si assesta sui 102/122€ al cambio, rispettivamente per i tagli da 3/32 GB e 4/64 GB. Entrambi gli smartphone saranno in vendita in India nei primi giorni di marzo.

