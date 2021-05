Realme GT 5G arriverà in Italia a giugno

Se siete tra gli appassionati della compagnia asiatica in attesa del lancio globale del suo top con Snap 888, allora potete cominciare a festeggiare. Sia Realme GT che Narzo 30 5G sarebbero in dirittura d'arrivo in Europa e pare proprio che non manchi molto al debutto di entrambi!

Aggiornamento 21/05: a distanza di pochissimo, ecco che arriva il comunicato ufficiale di Realme Italia. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme GT e Narzo 30 5G si preparano al debutto in Europa





Per quanto riguarda Realme Narzo 30 5G, il dispositivo è stato lanciato di recente in India (qui trovate tutti i dettagli) ma in versione 4G: il modello in arrivo in Europa dovrebbe essere uno smartphone completamente diverso da quest'ultimo e dal fratello maggiore Narzo 30 Pro. Al momento mancano dettagli e restiamo in attesa di novità. Il debutto è fissato per il 25 maggio in esclusiva su AliExpress; inoltre ricordiamo che questo è il primo modello della serie Narzo ad arrivare in Europa mantenendo il suo nome (Narzo 20 è arrivato come Realme 7i).

Passando all'attesissimo Realme GT 5G, il nuovo flagship è stato confermato ufficialmente dalla divisione italiana del brand. Il lancio avverrà nel corso del mese di giugno e sarà possibile acquistare il dispositivo tramite il sito di Realme, su Amazon e AliExpress.

Inoltre è altamente probabile che il top di gamma manterrà le stesse specifiche viste in Cina: l'azienda ha confermato la presenza dello Snapdragon 888, di un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e di una batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperDart da 65W. Lo smartphone arriverà sul mercato italiano a un prezzo altamente competitivo, che verrà svelato tra poche settimane. Inoltre Realme GT sarà uno dei primi dispositivi a supportare, a partire da giugno, Android 12 Beta 1.

