Il settore dei robot vacuum cleaner ha un nuovo player: Realme ha annunciato il suo primo robot aspirapolvere, TechLife Robot Vacuum Cleaner, dispositivo lanciato in Europa e annunciato anche per il nostro mercato durante l'evento dedicato al flagship GT: ma bando alle ciance, ecco tutto quello che c'è da sapere su caratteristiche e prezzo.

Realme TechLife Robot Vacuum ufficiale in Italia: tutto sul primo aspirapolvere del brand

Design e specifiche

Dalle forme molto semplici, contornate dal Nero e l'iconico Giallo che delimita i contorni del nucleo centrale, il robot Realme si presenta come prodotto adatto ad ogni contesto casalingo. Primo dispositivo lanciato nell'ambito del progetto TechLife, con 38 sensori integrati Robot Vacuum è anche il prodotto per la smart home più avanzato tra quelli ad oggi sviluppati dall'azienda.

In particolare, il dispositivo è dotato del sistema di mappatura e navigazione intelligente LiDAR, capace di garantire in tempo reale una navigazione accurata e una precisa mappatura della stanza. Grazie alle scansioni laser a 360 gradi, Realme TechLife Robot Vacuum può mappare gli ambienti con un elevatissimo tasso di precisione che raggiunge il 98%.

Il dispositivo offre anche una potenza di aspirazione pari a 3000 PA, che consente di rimuovere efficacemente lo sporco. Inoltre, in modalità Silenziosa, la rumorosità è di soli 55 dB. Il dispositivo è dotato, inoltre, di una batteria da 5.200 mAh, una vaschetta per la polvere da 600 ml e un serbatoio dell'acqua da 300 ml.

L'aspirapolvere lavapavimenti 2 in 1 consente di personalizzare e gestire facilmente le pulizie tramite l'app Realme Link, ad esempio unendo, dividendo o rinominando le diverse zone della casa, impostando gli orari di avvio del dispositivo e persino selezionando diverse modalità di pulizia per ogni area. Gli utenti possono anche comandare il robot con la propria voce tramite Google Assistant e Alexa.

Con un'altezza massima di poco superiore ai 10 cm, Ralme TechLife Robot Vacuum è progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi casa. Il dispositivo vanta un design elegante e la parte superiore è realizzata in vetro temperato resistente agli urti.

Realme Robot Vacuum – Prezzo e data di uscita

Il prezzo dell'aspirapolvere e lavapavimenti Realme TechLife Robot Vacuum è di 399.99€ ma sarà il promozione dal 16 al 25 giugno a 299.99€ (con il kit serbatoio dell'acqua incluso), tramite il sito ufficiale del brand.

A partire dal 26 giugno Realme TechLife Robot Vacuum sarà disponibile sul sito di Realme e su AliExpress a partire da 379€. Il kit del serbatoio dell'acqua 2 in 1 è in vendita separatamente a 39.99€ e comprende: serbatoio 2 in 1 da 650 ml, 2 panni lavabili multiuso, 10 panni lavabili monouso. La versione del Vacuum Cleaner con serbatoio dell'acqua 2 in 1 incluso sarà in vendita a partire da 399€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu