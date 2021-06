Se siete tra gli appassionati della compagnia asiatica in attesa del lancio globale del suo top con Snap 888, allora potete cominciare a festeggiare. Realme GT è in dirittura d'arrivo in Italia in versione Global e pare proprio che non manchi molto al debutto!

Aggiornamento 03/06: arrivano tanti nuovi dettagli su Realme GT con immagini dal vivo e indiscrezioni sul prezzo di vendita. Inoltre l'azienda ha confermato nuovamente il periodo di uscita e svelato che il flagship non sarà lanciato da solo. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme GT 5G si prepara al debutto in Europa (e in Italia)

Di recente l'azienda ha lanciato in Italia quasi a sorpresa Narzo 30 5G ma ci sarà anche Realme GT 5G: il nuovo flagship, è stato confermato ufficialmente dalla divisione italiana del brand e inoltre sono arrivate anche svariate segnalazioni da fonti internazionali. Il lancio avverrà nel corso del mese di giugno e sarà possibile acquistare il dispositivo tramite il sito di Realme, su Amazon e AliExpress. In termini di design lo smartphone arriverà con lo stesso stile del modello cinese, con una back cover in vetro oppure in pelle vegana (la versione che vedete in foto nell'articolo). L'unica differenza riguarda il marchio CE, ben visibile sulla cover posteriore.

Inoltre pare che il top di gamma manterrà le stesse specifiche viste in Cina: l'azienda ha confermato la presenza dello Snapdragon 888, di un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e di una batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperDart da 65W. Lo smartphone arriverà sul mercato italiano a un prezzo altamente competitivo, che verrà svelato tra poche settimane. Inoltre Realme GT sarà uno dei primi dispositivi a supportare, a partire da giugno, Android 12 Beta 1.

Scheda tecnica (versione China)

Display Samsung Super AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a 120 Hz e punch hole

(2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a 120 Hz e punch hole dimensioni di 158.5 x 73.3 x 8.4 mm per 186 g

processore Qualcomm Snapdragon 888

GPU Adreno 660

12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 lettore d'impronte sotto il display

raffreddamento al liquido con Vapor Chamber

tripla camera posteriore da 64+8+2 MP f/1.8-2.3-2.4 con Sony IMX682, obiettivo 6P, grandangolo 119°, macro 4 cm e PDAF

f/1.8-2.3-2.4 con Sony IMX682, obiettivo 6P, grandangolo 119°, macro 4 cm e PDAF selfie camera da 16 MP f/2.5

f/2.5 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 ac Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, GSP Dual Frequency, Dual Speaker, mini-jack, Type-C

batteria da 4.500 mAh con ricarica 65W

con ricarica 65W sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0

Realme GT in Italia: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Super excited to share with all of you that the #realmeGT 5G Performance Flagship will be released globally in June and the realme GT Camera Flagship will be released in July.#LeapTo5G pic.twitter.com/u5JUifXNPe — Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) June 3, 2021

Nel momento in cui scriviamo manca ancora una data di presentazione per il lancio in Italia di Realme GT. Comunque è sempre più chiaro che il fatidico giorno sarà durante il mese di giugno: il CEO internazionale del brand ha confermato inoltre che sono previsti due modelli della serie GT. Uno arriverà a giugno mentre il secondo dispositivo sarà presentato a luglio. Quest'ultimo smartphone si concentrerà principalmente sulla fotocamera: per ora non è dato di sapere se si tratterà del GT Neo cinese oppure se avremo una versione rivisitata di questo o del GT con Snap 888.

Per quanto riguarda il prezzo stando ad un leaker Realme GT arriverà in versione da 8/128 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a 400€ e 450€ (con possibili variazioni intorno ai 20€).

