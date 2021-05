Realme annuncia il programma Android 12 Beta

Manca poco all'ufficialità al Google I/O 2021, ma nel frattempo Realme ha deciso di anticipare tutti ed annunciare il suo programma Android 12 Beta. Come già accaduto negli anni passati, la presentazione di Google sarà seguito dall'annuncio dei vari produttori di smartphone Android. Successe lo stesso l'anno scorso, quando Realme X50 Pro fu uno dei primissimi a ricevere Android 11 Beta. Nel corso delle prossime ore a Realme potrebbero accodarsi anche altre aziende partner di Google, come nel caso di OPPO, vivo, Xiaomi e OnePlus.

Android 12 Beta diventa già realtà sugli smartphone Realme

Con l'apertura dell'iniziativa da parte di Realme, a breve l'aggiornamento ad Android 12 Beta farà il suo debutto sui suoi smartphone. Il primo a riceverlo sarà Realme GT, il suo top di gamma con Snapdragon 888, schermo AMOLED da 6,43″ Full HD+ a 120 Hz, tripla fotocamera da 64+8+2 MP e batteria da 4.500 mAh con ricarica 65W. Per il momento questo è l'unico smartphone che Realme ha annunciato far parte del programma Google, ma non è da escludere che successivamente se ne aggiungano di altri.

Realme ha specificato che la ROM basata su Android 12 Beta 1 sarà disponibile quando Google la rilascerà ufficialmente. Verrà resa disponibile all'interno della Realme Community nel corso del mese di maggio. Non appena sarà online, non tarderemo a farvelo sapere.

