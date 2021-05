La famiglia GT dà il benvenuto al suo secondo esponente: dopo il top di gamma, arriva ufficialmente anche Realme GT Neo. Anche se all'apparenza sono pressoché identici, i due smartphone hanno delle differenze sostanziali sotto il profilo tecnico. Se per Realme GT è stata adoperata una piattaforma high-end Qualcomm, per il nuovo modello Neo si è scelto una MediaTek. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le specifiche del nuovo terminale.

Aggiornamento 14/05: il modello GT Neo potrebbe tornare in versione Flash. Trovate tutte le indiscrezioni e le novità direttamente nella nuova sezione dedicata al dispositivo.

Realme GT Neo ufficiale: tutte le novità per la fascia medio/alta

Design e display

Se la versione GT ha portato un design molto “motoristico”, Realme GT Neo avrà un aspetto che spinge più verso i videogame fantasy. Lo si evince già dal nome delle colorazioni: Final Fantasy, Geek Silver e Hacker Black. Le fattezze della scocca rimangono le stesse di Realme GT, con questa doppia finitura che attraversa tutta la back cover. Le dimensioni sono di 158,5 x 73,3 x 8,4 mm ed ha un peso di 179 g. È quindi meno pesante del top di gamma (186 g), ma mantiene la stessa batteria (di cui parliamo nel paragrafo “Hardware“).

La diagonale del display è la stessa, con uno schermo punch-hole Super AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI. Viste le velleità da gamer, non poteva che essere implementato uno schermo ad alto refresh rate a 120 Hz con campionamento del tocco a 360 Hz. In merito all'ergonomia, il sensore d'impronte digitali è posto al di sotto del display ed ha tecnologia ottica.







Hardware

La differenza più sostanziale fra i due modelli sta nella piattaforma adottata. Realme GT Neo è ufficialmente il primo dispositivo a montare il nuovo MediaTek Dimensity 1200. Realizzato con processo produttivo a 6 nm, il SoC contiene una CPU octa-core così formata: 1 x 3,0 GHz Cortex-A78 + 3 x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A55. La componente grafica è invece affidata alla GPU ARM Mali-G77 MC9, mentre i tagli di memoria hanno 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 3.1.

Per la gestione dello smartphone durante il gaming, GT Neo è dotato di una modalità apposita per amplifica le prestazioni. Ma anche di un sistema di raffreddamento a liquido con camera di vapore temperato 3D per portare lo smartphone a temperature basse. Come vi abbiamo anticipato, la batteria di GT Neo è sempre da 4.500 mAh. Non cambia l'amperaggio ma cala la ricarica rapida Dart, che da 65W passa a 50W. Il reparto connettività comprende il modem 5G, assieme a Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC e Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS. Degna di menzione è la presenza di speaker stereo con certificazione Dolby Atmos. Lato software, poi, troviamo la Realme UI 2.0 basata su Android 11.

Fotocamera







Come prevedibile, il comparto fotografico non è l'asso nella manica di Realme GT Neo. Sul retro, infatti, troviamo una tripla fotocamera da 64+8+2 MP f/1.8-2.3-2.4, composta da un sensore primario Sony IMX682, un grandangolo da 119° ed una lente macro. Non potendo contare su un teleobiettivo, il sensore principale integra la tecnologia di sintesi multi-frame. Si tratta di una feature volta a migliorare i dettagli delle immagini, in modo da poter ingrandire e ritagliare un particolare senza perdere nitidezza. Per la selfie camera, invece, troviamo un sensore singolo da 16 MP.

Realme GT Neo Flash Edition: tutte le indiscrezioni sulla nuova versione

Stando al noto leaker cinese DigitalChatStation, Realme GT Neo dovrebbe ritornare sul mercato con una Flash Edition. Ma cosa cambierà? Secondo quanto rivelato dall'insider dovremmo avere una batteria a doppia cella da 4.440 mAh (rispetto alla cella singola del modello GT Neo) ed una ricarica rapida rinnovata. Il dispositivo dovrebbe offrire 65W di potenza, proprio come il fratello maggiore GT.

Per ora non è dato di sapere quando arriverà questa versione, ma il leaker sembra certo che non manchi molto al lancio. Non appena ne sapremo di più sul resto delle specifiche aggiorneremo questo articolo con le novità.

Realme GT Neo – Prezzo e data di uscita

Disponibile all'acquisto in Cina a partire dall'8 aprile, i prezzi per Realme GT Neo saranno i seguenti:

6/128 GB: 233€ (1.799 yuan)

(1.799 yuan) 8/128 GB: 259€ (1.999 yuan)

(1.999 yuan) 12/256 GB: 298€ (2.299 yuan)

