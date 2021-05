MIUI 12.5 aggiunge la modalità Manutenzione: riparazioni più sicure

Molti utenti stanno ancora attendendo di ricevere l'aggiornamento ufficiale alla MIUI 12.5, ma Xiaomi sta proseguendo ad aggiornarla. E non senza qualche malcontento, specialmente per chi possiede uno smartphone non particolarmente potente. Ma a parte questo, nelle ultime settimane sono stati rilasciati vari update, con novità per effetti visivi, controlli audio, sensore ID, chiamate in 5G, ricarica ed altro ancora. Più in generale, con la MIUI 12.5 si è puntato molto anche sulla sicurezza, argomento che viene ripreso con quest'ultimo aggiornamento.

MIUI 12.5 Beta si aggiorna ed aggiunge la modalità Manutenzione

Mi riferisco alla versione 21.5.22 della MIUI 12.5, all'interno della quale è stata scovata una novità degna di nota. Si chiama modalità Manutenzione ed è accessibile attraverso il menu “Info sistema” delle Impostazioni. Il suo scopo è quello di creare una sezione ad hoc per la fase di riparazione dello smartphone. Quando si porta il proprio telefono in assistenza, potrebbe esserci la necessità che il riparatore debba accendere lo smartphone per effettuare le verifiche di rito. Questo ovviamente potrebbe mettere a rischio i propri dati, che diverrebbero facilmente accessibili a possibili malintenzionati.

Con questa modalità Manutenzione si evita tutto ciò, in quanto crea un account separato per il riparatore. Al suo interno non verranno visualizzati tutti quei dati privati e sensibili quali foto, video, rubrica, chiamate ed SMS. Una funzione senz'altro ottimale che può tenere al sicuro tutto ciò, senza dover necessariamente cancellare ciò che non vogliamo venga visto prima di mandarlo in assistenza.

Come anticipato, la modalità Manutenzione fa il suo debutto all'interno della versione 21.5.22 della MIUI 12.5 China Beta. Resta da vedere se e quando arriverà anche sulla versione occidentale del major update.

