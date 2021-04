Xiaomi aggiorna MIUI 12.5 Beta e aggiunge nuovi effetti visivi

La MIUI 12.5 inizia a farsi concreta, con i primi modelli di smartphone Xiaomi che ne stanno ricevendo il roll-out iniziale. Noi occidentali non possiamo ancora godere delle sue novità, dato che le ROM finora rilasciate sono prettamente asiatiche. Certo, grazie al team Xiaomi.eu è comunque possibile averne un assaggio, sia in versione Stabile che Beta. Ma nel mentre attendiamo che arrivino anche le ROM Global ed EEA, il programma di Beta Testing continua a rivelarci ulteriori novità.

La UI si rinnova con l'ultimo aggiornamento della MIUI 12.5

Per quanto l'annuncio della MIUI 12.5 sia arrivato ormai mesi fa, sappiamo che Xiaomi è nota per continuare ad aggiornare le proprie ROM nel tempo. Di recente abbiamo visto migliorie riguardanti controlli del volume, sfondi dinamici, Game Turbo, notifiche e modalità di ricarica, ma non solo. Indagando ulteriormente, all'interno della recente versione 21.4.27 della MIUI 12.5 Beta sono state scovate alcune modifiche apportate agli effetti visivi che muovono l'interfaccia grafica. Per esempio, l'effetto di sfocatura della tendina delle notifiche e del Control Center presenta un effetto di zoom-in e zoom-out all'apertura e chiusura. A tal proposito, vi ricordo che c'è una guida per spiegarvi come ottenere questo effetto nel caso il vostro smartphone non lo avesse.

Proseguendo, sempre con gli ultimi aggiornamenti Xiaomi si nota un'altra modifica applicata questa volta all'applicazione App Vault. Si tratta di una nuova animazione dedicata alla fase di caricamento della schermata aggiuntiva posta alla sinistra della home principale.

