MIUI 12.5: lo sblocco con l’impronta è più personalizzabile

Era il 2018 quando Xiaomi Mi 8 Pro sdoganava il sensore d'impronte nello schermo, portandolo al grande pubblico. Da allora, questa caratteristica è divenuta un fil rouge per praticamente qualsiasi top di gamma, grazie ai benefici della tecnologia OLED. La presenza di un sensore del genere non supporta soltanto lo sblocco biometrico, ma anche una serie di funzionalità aggiuntive. Oltre a poter sbloccare lo smartphone, il sensore ID è utilizzabile per opzioni quali il blocco di app e file sensibili, così come il pagamento in mobilità.

Xiaomi aggiorna la MIUI 12.5 e rende più completo il sensore d'impronta

Detto questo, Xiaomi continua ad aggiornare la MIUI 12.5 per inserire sempre più funzionalità ed ottimizzazioni software. Una delle ultime riguarda proprio il sensore d'impronte nello schermo, pensata per coloro che non gradiscono la presenza nella schermata di blocco. Finora era sì possibile disabilitare il sensore ID sulla lock screen, ma ciò significava disabilitarlo del tutto. Farlo significava non poter utilizzare lo sblocco con impronta nemmeno per le succitate funzioni quali blocco app e dati e pagamenti. Con questo nuovo update, invece, Xiaomi aggiunge la possibilità di nascondere il sensore ID nella schermata di blocco ma poter comunque continuare ad utilizzarlo per blocchi e pagamenti.

Gli smartphone compatibili sono ovviamente quelli dotati di un sensore nello schermo: Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10S, Mi 9 Pro, Redmi K40, K30 Ultra, K30 Pro e K30S. La novità è stata introdotta dagli sviluppatori Xiaomi all'interno della MIUI 12.5 Beta, più precisamente dalla versione 21.5.17. Questo significa che, in attesa dell'aggiornamento stabile, per avere questa nuova opzione dovete installare la Beta. Potete farlo affidandovi al nostro articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu