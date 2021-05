Contestualmente alla presentazione della serie Mi 11, Xiaomi ha annunciato l'inizio della fase di testing per la nuova MIUI 12.5 Beta. Prima che la nuova build prenda pianta in veste stabile sarà necessario attendere, ma questo rappresenta il primo step in questa direzione. Nell'attesa di poterla saggiare concretamente, il team di sviluppo ha dato il via alla fase di Early Access, permettendo agli utenti di partecipare alla registrazione. Ecco, quindi, la lista di modelli degli smartphone compatibili con la nuova versione della MIUI.

Ultimo aggiornamento: 10 maggio

Xiaomi dà il via alle registrazioni per la MIUI 12.5 Beta: ecco i modelli compatibili

Come per la MIUI 12 Beta, la premessa è la medesima: tecnicamente la MIUI 12.5 Beta non è aperta a chiunque, ma soltanto ad una ristretta fascia di utenti. Inoltre, si tratta di ROM rivolte al pubblico cinese, pertanto con tutte le limitazioni dei firmware asiatici. Quindi installatele a vostro rischio e pericolo, noi non ci prendiamo responsabilità per eventuali problematiche.

I modelli che trovate elencati di seguito rappresentano soltanto una porzione della lista completa, ovvero quelli che fanno parte della prima wave di beta testing. Vi ricordiamo che delle novità della MIUI 12.5 abbiamo parlato nell'articolo dedicato.

21.5.10

Changelog

Modello Nome in codice Link Xiaomi Mi 11 venus Scarica Xiaomi Mi 11 Ultra star Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G renoir Scarica Xiaomi Mi 10 umi Scarica Xiaomi Mi 10 Pro cmi Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra cas Scarica Xiaomi Mi 10 Lite Zoom (Mi 10 Youth Edition) vangogh Scarica Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro (Redmi K30S) apollo Scarica Xiaomi Mi 10T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G) gaugain Scarica Xiaomi Mi 10S thyme Scarica Xiaomi Mi 9 cepheus Scarica Xiaomi Mi 9 Pro 5G crux Scarica Xiaomi Mi 9 SE grus Scarica Xiaomi Mi 9 Lite (Mi CC9) pyxis Scarica Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) davinci Scarica Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) raphael Scarica Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro (Mi CC9 Pro) tucana Scarica Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition vela Scarica Redmi K40 Pro haydn Scarica Redmi K30 (POCO X2) phoenix Scarica Redmi K30 5G picasso Scarica Redmi K30i 5G picasso48m Scarica POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) lmi Scarica Redmi K30 Ultra cezanne Scarica Redmi Note 9T (Redmi Note 9 5G) cannon Scarica Redmi 9T (Redmi Note 9 4G) lime Scarica Redmi Note 8 ginkgo Scarica Redmi Note 8 Pro begonia Scarica Redmi 10X 5G atom Scarica Redmi 10X Pro bomb Scarica

Release precedenti

21.4.28

Modello Nome in codice Link POCO F3 (Redmi K40) alioth Scarica

21.4.22/21

Modello Nome in codice Link Xiaomi Mi CC9e laurus Scarica Redmi Note 7/7S lavender Scarica Redmi Note 7 Pro violet Scarica

Come installare la MIUI 12.5 Beta

Se voleste scaricare ed installare la MIUI 12.5 Beta sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

