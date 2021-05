Aspettando l'evento Prime Day 2021, arrivano novità altrettanto golose per gli utilizzatori della piattaforma di e-commerce per eccellenza. Amazon cambia le cose e rivoluziona i suoi metodi di pagamento introducendo una novità super: ora è possibile pagare in contanti in un lampo. Andiamo a scoprire come funziona questa novità!

Acquista su Amazon, paga in contati: ecco come funziona

Fino a questo momento era possibile pagare tramite carta, saldo Amazon oppure attraverso il conto corrente; di conseguenza questa novità sarà particolarmente gradita a parecchi utenti. Anche se non sembra – vista ormai l'abitudine verso il digitale e gli acquisti online – in tanti preferiscono non inserire i dati delle proprie carte sui vari shop, anche se si tratta di colossi del calibro della compagna di Jeff Besos. Introducendo la possibilità di pagare in contanti, Amazon ha di certo guadagnato molti punti e sarà ancora più accessibile. Ma come funziona il nuovo sistema Paga in contati di Amazon?

La procedura da seguire è semplicissima e non richiede passaggi astrusi. Basterà acquistare su Amazon e nella pagina di scelta del metodo di pagamento selezionare “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”. Ora dovrete recarvi in un punto vendita aderente all'iniziativa entro 48 ore dall'ordine. Nel punto vendita basterà mostrare il codice ricevuto via e-mail e pagare il proprio ordine in contati. Et voiltà!

Per concludere vi segnaliamo che è già presente una pagina dedicata con tutti i dettagli e l'elenco dei punti vendita aderenti: la trovate qui e potete dargli un'occhiata per maggiori informazioni sulla funzione Paga in contanti di Amazon.

