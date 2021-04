Xiaomi: come abilitare il supporto VoNR su MIUI 12.5 e modelli compatibili

Con l'avvento del 5G, cambierà il modo che abbiamo di comunicare, anche con gli smartphone Xiaomi basati sulla MIUI 12.5. Ad oggi siamo ancora lontani dal poterlo definire concreto nelle nostre vite, dato che la diffusione dell'infrastruttura in Italia è lungi dall'essere sufficientemente capillare. Ma nel frattempo i vari produttori di smartphone si stanno preparando per predisporre gli smartphone per poter saggiare i benefici delle reti di nuova generazione.

L'aggiornamento MIUI 12.5 introduce le chiamate VoNR sugli Xiaomi

Introdotta da Huawei con la famiglia P40, la tecnologia VoNR è uno dei vari bonus che il supporto 5G porta con sé e che adesso sta arrivando anche su Xiaomi. L'acronimo sta per Voice over New Radio, ma è definito anche Vo5G ed è sostanzialmente la versione next-gen del VoLTE basata sul 4G. In un mondo in cui le reti 2G e 3G si apprestano a cadere in disuso, le videochiamate inizieranno a poter essere veicolate dalle frequenze del 5G. Senza entrare troppo nei tecnicismi, il risultato sarà una migliore qualità audio/video ed un lag sempre più ridotto.

Quali modelli Xiaomi hanno supporto VoNR?

Nel caso di Xiaomi, il supporto VoNR sarà garantito da quegli smartphone basati su piattaforma Qualcomm Snapdragon 8xx con 5G. Si fa menzione dello Snapdragon 865 e 888 e successivamente il supporto sarà ampliato anche ai modelli basati su Snapdragon 870. I modelli supportati, ad oggi, sono i seguenti:

Snapdragon 888 Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X Pro, Mi MIX Fold Redmi K40 Pro, K40 Pro+

Snapdragon 870 Xiaomi Mi 10S, Mi 11X Redmi K40 POCO F3

Snapdragon 865 Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro Redmi K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30S POCO F2 Pro



Come abilitare il VoNR su Xiaomi

Attualmente il supporto è presente dalla versione 21.4.16 della MIUI 12.5, perciò prenderà piede più concretamente nel corso del 2021 con l'aggiornamento stabile. Per chi avesse una ROM Beta compatibile, attualmente il supporto VoNR è relegato agli smanettoni, perciò dovrete inserire il codice *#*#8667#*#* nel dialer per abilitare la voce relative che dovreste ritrovare nelle impostazioni di chiamata

