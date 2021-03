MIUI 12.5 avrà una ricarica per aumentare la vita della batteria

Più passano i giorni, più scopriamo novità che Xiaomi sta gradualmente introducendo in vista della MIUI 12.5. Dalla presentazione ufficiale sono ormai passati 3 mesi, ma la compagnia di Lei Jun ci ha abituati a vedere novità introdotte anche dopo l'evento. Ed è strano, perché verrebbe da pensare che si sfrutti l'evento per svelare tutto, ma tant'è. L'importante è che scopriamo che con la nuova UI verrà aggiunta una funzionalità molto gradita, denominata ricarica ottimizzata.

La MIUI 12/12.5 si prepara ad introdurre il rallentamento della ricarica

Sin dal lancio del Mi 9 Pro 5G, Xiaomi ha dato il via alla corsa alla ricarica rapida più prestante che ci sia. In pochi anni abbiamo assistito a smartphone in grado di caricarsi a 120W, per non parlare della ricarica wireless a ben 80W. Ma c'è chi legittimamente si chiede perché non si pensi a dare la possibilità a chi vuole di limitare la potenza di ricarica per non stressare troppo la batteria. Fortunatamente i sistemi odierni sono in grado di tollerare potenze così elevate, ma sul lungo periodo è fisiologico che le batterie perdano capienza. A tal proposito, vi consiglio questa guida in cui vi spiego come migliorare l'autonomia e la longevità della batteria.

Metodi alternativi a parte, sembra proprio che la ricarica ottimizzata della MIUI 12.5 permetterà di preservare l'integrità della batteria. Il meccanismo non è ancora stato piegato, ma ipotizziamo che il software capisca le nostre abitudini e si regoli di conseguenza. Per esempio, di notte potrebbe rallentare la ricarica per far sì che si raggiunga il 100% poco prima dell'orario a cui solitamente ci svegliamo. In questo modo, anche lasciandolo collegato per ore ed ore la batteria non verrebbe stressata nonostante l'utilizzo di un caricatore rapido.

Trattandosi di una funzionalità integrata nell'app Sicurezza, è possibile che possa essere introdotta anche sugli utenti fermi alla MIUI 12. Ma fino a quel momento, sembra che la feature farà parte delle varie novità della MIUI 12.5, come nel caso delle nuove statistiche sulla batteria. Vi ricordiamo che il nuovo major update sta iniziando a farsi strada sui primi modelli compatibili: trovate tutto nell'articolo dedicato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu