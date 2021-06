Xiaomi: come potenziare il Wi-Fi con la modalità Estrema

Abbiamo parlato in lungo e largo delle funzionalità più o meno nascoste all'interno della MIUI di Xiaomi: c'è persino un articolo dedicato. Lì trovate raccolti molti di quelli più sfiziosi, ma non passa giorno senza che non ne salti fuori uno. A questo giro vi voglio parlare di una funzionalità già presente da tempo ma che potrebbe esservi sfuggita alla vista e che potrebbe rivelarsi utilissima. Sto parlando della modalità Estrema, una feature pensata per potenziare la connessione Wi-Fi e migliorare la velocità di connessione sullo smartphone Xiaomi.

La modalità Estrema della MIUI permette di velocizzare il Wi-Fi

Spesso può capitare di avere problemi con la rete Wi-Fi di casa o dell'ufficio e non sempre è facile capire quale sia la causa. Può persino capitare che la rete Wi-Fi stia andando correttamente ma ci sia qualche tipo di anomalia sul proprio dispositivo. Ecco perché Xiaomi mette a disposizione questa modalità Estrema: vediamo come attivarla e a cosa serve.

Vai in “Impostazioni/Wi-Fi“

Seleziona la voce “Assistente Wi-Fi“

Clicca su “Modalità scambio di dati“

Imposta la “Modalità estrema“







In questo modo, la funzione di modalità Estrema permette di canalizzare tutto il segnale della rete Wi-Fi a cui si è collegati verso quello che stiamo facendo in quel momento. Utilizzando la modalità Regolare, infatti, la banda a disposizione viene ripartita fra le varie app in background e può quindi capitare che un'app non a schermo “rubi” dati. Attivando la modalità Estrema, invece, si forza la MIUI a far utilizzare la connessione unicamente alle app attive.

