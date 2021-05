Honor Auto si farà? Il CEO la pensa diversamente

Dopo aver visto vari brand cinesi interessati al settore dell'automotive in tanti si aspettano anche il debutto di Honor Auto: ma sarà davvero così? La compagnia – reduce dalla separazione con Huawei e in procinto di festeggiare il ritorno dei servizi Google – è intenzionata a buttarsi in quest'impresa a dir poco titanica?

Honor Auto si farà o no? Il CEO risponde durante un'intervista

L'occasione per parlare della possibilità di lanciarsi nel settore delle auto smart è arrivata durante un evento tenutosi il 25 maggio presso l'Università Jiao Tong di Shanghai. Si tratta dell'ateneo di George Zhao e il CEO di Honor ha partecipato ad un'iniziativa dedicata ai giovani dove non potevano mancare un discorso e relativa intervista. Per quanto riguarda l'obiettivo della compagnia cinese, il dirigente ha confermato l'intenzione di diventare il marchio di smartphone numero uno in Cina e nel mondo. Si tratta di certo di un progetto ambizioso ma ricordiamo che prima dei problemi legati alla questione Huawei/USA la casa cinese ha raggiunto un grande successo sia in patria che nel resto del globo.

Per l'occasione, George Zhao ha parlato anche della possibilità di vedere Honor Auto in azione. E no, purtroppo sembra che – almeno per ora – la compagnia non sia intenzionata a seguire le orme dei grandi rivali. Il CEO conferma che allo stato attuale Honor preferisce concentrarsi sugli smartphone. La tecnologia AR, le auto e non solo: tutte novità che diventeranno vitali in futuro, ma oggi gli smartphone sono insostituibili (e sono anche la soluzione migliore), ha dichiarato il CEO.

Ricordiamo che di recente vari brand hanno deciso di puntare sull'automotive: Xiaomi ha ufficializzato la cosa, OPPO starebbe tastando il terreno, Huawei si sta concentrando sulle tecnologie per auto. Nel frattempo anche aziende impensabili (Roborock…) stanno guardando a questo settore e non è detto che non arrivino novità anche per altre compagnie cinesi.

