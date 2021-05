Roborock registra Rock Smart Car: dagli aspirapolvere… alle auto smart?

Il trend principale del 2021 per le compagnia cinesi non sembra essere legato ad un particolare design per smartphone, bensì da una tendenza “nuova”. Sempre più brand sembrano essere interessate al settore dell'automotive, chi in termini di tecnologie (come Huawei) e chi puntando invece ad una vera e propria auto smart (qualcuno sta pensando a Xiaomi?). Tra i grandi nomi spunta addirittura OPPO (anche se siamo ancora nel campo delle indiscrezioni) ed ora abbiamo una nuova aggiunta, ossia Roborock: il passo dai robot aspirapolvere alle auto è davvero così breve come sembra?

Roborock e il marchio Rock Smart Car: facciamo chiarezza

Prima di procedere oltre, è meglio fare un ripasso. Il brand Roborock è solitamente legato a Xiaomi: si tratta di una delle realtà di YouPin ed un marchio tra i più noti per gli appassionati della casa di Lei Jun (e non solo). L'azienda ha conquistato un posto nel cuore degli utenti grazie ai suoi robot aspirapolvere e di certo sembra strano sentir parlare del brand in relazione all'automotive. Per quanto possa suonare anomalo, Roborock ha richiesto la registrazione di un nuovo marchio, Rock Smart Car.

Com'è facile intuire si tratta proprio di un brand legato al settore automobilistico, segno che la compagnia sta puntando anche verso altro. Comunque è improbabile che sia in arrivo un'auto smart; quasi sicuramente si tratterà di soluzioni hardware e software per le case automobilistiche. Probabile che vedremo smart screen o altri accessori di questo tipo.

Il CEO e fondatore di Roborock, Chang Jing, ha gestito personalmente la creazione della società automobilistica indipendente Stone Motors, la quale ha collaborato perfino con Mercedes-Benz. Nonostante questo “precedente” è ancora lecito ipotizzare che Rock Smart Car non sarà dedicato alla produzione di auto; anzi la stessa Roborock ha dichiarato ai media cinesi che il nuovo progetto non sarà gestito direttamente dall'azienda. Il brand continuerà a puntare sugli elettrodomestici smart, anche in partnership con Xiaomi. Per quanto riguarda Rock Smart Car l'azienda non si è ancora sbottonata e arriveranno novità successivamente.

