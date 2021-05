Sebbene i proclami da parte della compagnia siano già tanti e molto ambiziosi, ad oggi non abbiamo una forma concreta di quella che sarà la line up 2021 di Honor. E dopo aver appreso che arriverà il primo pieghevole Magic X, abbiamo anche notizia di un altro top gamma, Honor 50: proviamo fare chiarezza su quali saranno le specifiche, il design e soprattutto il periodo di uscita della nuova serie!

Aggiornamento 10/05: si torna a parlare di design per la serie Honor 50, con un nuovo render molto realistico che mostra come dovrebbe essere. Trovate tutto in “Design e Display”.

Honor 50: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie top

Design e display

Quest'anno dovremmo avere per il mercato globale il lancio di Honor 50: la compagnia salterà una generazione e ormai da tempo si vocifera di questa novità. In rete ha fatto capolino un presunto teaser poster non ancora pubblicato dall'azienda, il quale mostrerebbe il periodo di uscita e il design a doppio anello della fotocamera.

Oltre al poster spuntano anche dei bozzetti, i quali mostrato in toto la back cover del dispositivo. Come si evince dalle immagini, Honor 50 avrà una fotocamera composta da due cerchi inseriti in un modulo a capsula, con uno stile molto simile a quello della gamma Huawei P50. Il cerchio superiore ospita il sensore principale, quello inferiore due moduli aggiuntivi; nel mezzo trova spazio il flash LED.

E proprio l'anello del cerchio superiore, ma probabilmente tutta la “pillola” che includerà il modulo fotocamera, potrebbe ottenere una raffinata versione speciale. Infatti, l'anello realizzato nei bozzetti di fianco ai render del telefono potrebbe essere griffato Cartier, quindi potrebbe essere realizzato in materiali di pregio, proseguendo una bella tradizione composta da modelli come Honor V20 Moschino oppure Honor 20 Pro sempre con Moschino.

Dopo i sopracitati render “disegnati” e le indiscrezioni in merito a come potrebbe essere il design, da un nuovo render portato in auge da RODENT950 su Twitter, abbiamo quello che dovrebbe essere il design forse definitivo di Honor 50 oppure di Honor 50 Pro (il leaker pone il dubbio). Da quel che vediamo, verrebbe confermato lo stile finora discusso, che confermerebbe anche la somiglianza con i prossimi Huawei P50, continuando quindi il dualismo portato avanti finora.

Manca un lettore d'impronte, segno che frontalmente dovremmo avere un pannello AMOLED con sensore ID integrato. I leak ci rivelano che sul modello più top, Honor 50 Pro+, dovremmo trovare uno schermo curvo da 6,79″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz. Per fare spazio alla doppia selfie camera, il telefono sarebbe dotato di uno schermo dual punch-hole. Non solo: questa variante Pro+ sarebbe dotata anche di certificazione IP68.

Hardware & software

A riportare le specifiche del prossimo Honor 50 è stato uno dei leaker più vicini al mondo Huawei/Honor. Teme ha rivelato l'utilizzo del chipset Snapdragon 888, ma il modello Qualcomm non sarà quello base, bensì Honor 50 Pro e Pro+. Sempre secondo Teme, Honor 50 liscio sarà basato sul Dimensity 1200 di MediaTek. Mettendo i due SoC a confronto, ecco quali sono le rispettive specifiche:

MediaTek Dimensity 1200 6 nm CPU Cortex-A78 (1 x 3,0 GHz + 3 x 2,6 GHz + 4 x 2,0 GHz) GPU Mali-G77 MC9 LPDDR4X e UFS 3.1

Qualcomm Snapdragon 888 5 nm CPU Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) GPU Adreno 660 LPDDR5 e UFS 3.1



Per quanto riguarda la batteria, i leak ci rivelano la presenza di una 4.400 mAh su Honor 50 Pro+, con supporto alla ricarica rapida cablata a 66W e wireless a 50W.

I leak ci rivelano soprattutto la notizia dei servizi Google sul nuovo flagship della rimodulata compagnia cinese. Ovviamente, questo ha aperto un dibattito che ha portato un utente a chiedere se il software di questo smartphone sarà Android Stock o se si resterà con la Magic UI presente anche su V40. La risposta del leaker non si è fatta attendere, rispondendo che ci sarà ancora la Magic UI, ma questa è un'indiscrezione a cui si può arrivare leggendo che proprio Teme compara il modello con i top gamma Huawei ma con un chipset Qualcomm e appunto Google.

Magic ui — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 8, 2021

Fotocamera

Sulla base delle indiscrezioni estetiche, il comparto fotografico della famiglia Honor 50 dovrebbe presentarsi similare a quello di Huawei Nova 8. Ma mettendo da parte le similitudini estetiche, il contenuto dovrebbe essere ben diverso in termini di sensoristica. I leak ci parlano per ora soltanto di Honor 50 Pro+, il quale sarebbe dotato di una configurazione da 50+13+8 MP, comprensiva di grandangolare, teleobiettivo e ToF. Per la doppia selfie camera, invece, si menziona una coppia da 32+8 MP con quello che supponiamo possa essere un grandangolare.

Honor 50 – Prezzo e data di uscita

Viste tutte le indiscrezioni raccolte finora, sembra proprio che Honor 40 non si farà, saltando direttamente alla denominazione di Honor 50. Non è certo la prima volta che un'azienda non segue canonicamente la denominazione dei propri smartphone. Solitamente ciò avviene per mettersi in pari con la competizione: per quanto triviale possa sembrare, un numero inferiore rispetto ad un competitor può apparire peggiore a livello inconscio. Ecco, quindi, che Honor 50 potrebbe volersi mettere alla pari con Huawei P50, anche perché per la prima volta le due aziende sono pronte a competere testa a testa.

Sappiamo anche che la serie Huawei P50 dovrebbe slittare e anche di mesi, a causa delle problematiche affrontate lato produttivo dalla compagnia. Proprio per questo, per la prima volta da anni il top di gamma Honor dovrebbe anticipare quello di Huawei: un teaser poster trapelato in rete (lo trovate nella sezione “Design e display”) annuncia che il debutto della serie è fissato per il mese di maggio, anche se manca ancora una data precisa. Tuttavia, il prossimo mese dovrebbe essere lanciato soltanto il modello base con MediaTek, mentre per Honor 50 Pro bisognerebbe attendere luglio.

Honor 50 in May with D1200

Honor 50 Pro in July with SD pic.twitter.com/dLottwxCqJ — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 21, 2021

