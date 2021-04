Quante volte, in questi mesi abbiamo parlato di Huawei nel settore automobilistico? E quante volte la stessa Huawei ha ribadito che no, non produrrà un'auto ma che ha poi prodotto componenti e tecnologia per altri brand, iniziando a diventare una sorta di punto di riferimento. Di seguito, vi illustriamo tutte le tecnologie pensate per l'auto presentate finora.

Huawei Auto: tutta la tecnologia e le componenti presentate

Sistema HiCar

La tecnologia chiave di tutto il sistema automobilistico di Huawei è senza dubbio HiCar. Nato come sistema smart per il controllo totale per auto intelligenti, permetteva sin dall'inizio di gestire tutte le componenti della vettura. Con l'arrivo di HarmonyOS inoltre, esso è diventato sempre più completo, arrivando ad essere anche un sistema di infotainment molto avanzato, raggiungendo il ragguardevole risultato di essere sulle auto dei maggiori produttori cinesi e mondiali, come BYD, ArcFox e persino Volvo. Il tutto ha poi portato all'arrivo dello Smart Screen dedicato.

Tecnologia di Guida autonoma – Huawei Auto

Da obiettivi concreti a brevetti, sempre molto interessanti, dove Huawei ha sviluppato un sistema di guida autonoma, alimentandolo con impostazioni di parametri di guida ed il calcolo delle dinamiche del percorso che si effettua, aumentandone la sicurezza. Attualmente non è ancora sul mercato, ma potrebbe rappresentare il futuro.

Sensori LIDAR

Forse il prodotto dedicato più interessante ed importante di tutto l'ecosistema automobilistico di Huawei. Per arrivare al sistema di sensori LIDAR definitivo, il brand ha impiegato moltissimi ingegneri e addetti ai lavori nell'area economica di Wuhan, la più redditizia per quanto riguarda le auto in tutta la Cina. Strutturato con un laser a 100 linee, il sensore LIDAR di Huawei offre una rilevazione molto precisa di ciò che circonda il veicolo, migliora il sistema di comunicazione, evita gli ostacoli e soprattutto gestisce meglio l'impatto di frenata ravvicinata. La prima auto ad utilizzare questo sistema è la Arcfox αS HBT.

Robot assistente di guida

Chiude la carrellata di tecnologia e componenti per le automobili di Huawei un brevetto, ma molto interessante. Infatti, il brand sta sviluppando una sorta di robot assistente che aiuterà il conducente alla guida con una serie di funzioni molto utili. Ad esempio, è dotato di telecamera che può ruotare interagendo con il guidatore. Secondo il brevetto, non sarà un accessorio, ma qualcosa di integrato all'auto al momento della produzione. Non si sa ancora quando e come arriverà sul mercato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu