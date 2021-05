Non solo novità per la serie XiaoXin, ma anche per la famiglia YOGA, questa volta alle prese con un tablet Android dalle caratteristiche di tutto rispetto. Lenovo YOGA Pad Pro è stata la vera star dell'evento del brand cinese grazie al suo connubio tra praticità, funzioni, specifiche e prezzo accessibile: andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere sul terminale.

Lenovo YOGA Pad Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di display, Lenovo YOGA Pad Pro monta un pannello LCD da 13″ di diagonale, con risoluzione 2K (2160 x 1350 pixel), supporto HDR 10, Dolby Vision, luminosità fino a 400 nit e certificazione TUV. Il suo designi particolare lo rende adatto a molteplici stili di utilizzo, come mostrato anche nell'immagine in alto.

Hardware & software

In termini di hardware il nuovo tablet Android monta lo Snapdragon 870, soluzione octa-core targata Qualcomm, realizzata a 7 nm e con una frequenza massima di 3.2 GHz. Il SoC è accompagnato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.0 mentre la batteria è un'unità da 10.000 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0 (18W). Grazie alla porta HDMI il tablet si trasforma in un display portatile che può essere utilizzato senza alcun problema con notebook e console.

Presenti all'appello quattro speaker da 9W e 5 cc JBL con supporto Dolby Atmos. Lato software troviamo l'interfaccia ZUI 12.5, basata su Android 11. Ovviamente è possibile sfruttare anche le penne (sono presenti fino a 4096 punti di pressione) per un'esperienza utente completa ed appagante sotto qualsiasi punto di vista.

Lenovo YOGA Pad Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet Lenovo YOGA Pad Pro è stato lanciato in patria nella sola versione da 8/256 GB, al prezzo di circa 420€ al cambio attuale (3.299 yuan). Le vendite partiranno il prossimo 1° giugno e al momento non ci sono dettagli in merito alla commercializzazione in Europa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu