Le webcam, negli ultimi tempi, sono tornate prepotentemente utili causa smart working e didattica a distanza. Ma se pensiamo alle videoconferenze, alle video-riunioni o le semplici videochiamate, avere una buona webcam è importante e la Anker PowerConf C300 in recensione potrebbe essere la soluzione per chi cerca una qualità video alta, vediamo cosa ci ha convinto e cosa no.

Recensione Anker PowerConf C300 | Webcam Full HD

Contenuto della confezione

La confezione della Anker PowerConf C300 in recensione può definirsi soddisfacente. Infatti, troviamo una corposa manualistica, un foglietto illustrativo per l'applicazione dedicata, un lungo cavo Type-C/Type-C (cosa non da poco), un adattatore Type-C/Type A e due sportellini per oscurare l'obiettivo.

Insomma, Anker pare abbia voluto donare un contenuto abbastanza completo per l'utente ed effettivamente, per quello che costa, ci sta tutto.

Design e materiali

Il design della C300 è senza dubbio affine a prodotti dello stesso tipo e della stessa fascia di prezzo. Il corpo allungato la rende indicata per contenere Flash e ben 2 microfoni. Sul retro troviamo poi l'attacco USB Type-C che la attiva. L'adattatore sottostante ci è parso solito ed effettivamente ben costruito. L'obiettivo appare di qualità ed è perfettamente a filo con la scocca, integrato sotto lo strato di vetro. Veramente buoni i materiali utilizzati, il policarbonato è davvero di ottima fattura, si ha la sensazione di avere un prodotto premium a disposizione e quindi sono senza dubbio promossi. Anker ha fatto centro.

Qualità Video e Audio

Senza dubbio la parte più interessante di tutta la recensione. La Anker PowerConf C300 è dotata di un sensore CMOS da 2 MP (1/2.7″) che permette di registrare video o comunque partecipare ad uno streaming live con una risoluzione fino a 1080p 60 fps, ma anche a risoluzioni minori quando non necessario. Ma quello che conta è: come si vede?

La verità è che è preferibile a tantissime webcam che si vantano di avere una risoluzione 4K ma che costano meno di questa Anker. Il livello di dettaglio è molto alto, anche in condizioni di bassa luminosità ed è piacevole rivedersi in video. I 60 fps si notano e restituiscono davvero una buona sensazione quando si è magari su Discord o su Zoom. Molto interessante anche come gestisce il grandangolo fino a 115°, che ci dà una visione molto ampia della stanza. Ottimo il lavoro della messa a fuoco automatica.

Anche i microfoni sono buoni e sopprimono bene i rumori intorno a dove ci troviamo e tutto sommato ci sentono bene. Non sono i migliori microfoni esistenti, sia chiaro, però sono ottimi per l'utilizzo che se ne fa.

Software

Altro importante pregio di questa webcam è sicuramente il software in cui è possibile settarla. L'applicazione AnkerWork è davvero completa ed è possibile regolare praticamente ogni parametro della Anker PowerConf C300, dalla risoluzione, all'ampiezza della visuale, alla regolazione video. Insomma, sarete in totale controllo della webcam, senza troppi fronzoli.

Recensione Anker PowerConf C300 – Prezzo e conclusioni

E veniamo alla fine di questa recensione della webcam Anker. Per poter contestualizzare il giudizio finale, bisogna partire dal prezzo. Su Amazon questo prodotto viene venduto di listino a 129.99€, che per una webcam Full HD potrebbe sembrare alto, ma che per quello che offre forse è giustificato.

E qui veniamo alle conclusioni: se cercate un prodotto di sicurissima affidabilità, che vi permetta di ottenere una qualità video molto alta e soprattutto una possibilità di gestione importante come vi permette di fare l'applicazione, allora la C300 è quella da scegliere. Specie se viene ribassata intorno ai 100€, visto che in quel caso sono tutti meritati.

