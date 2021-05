Dopo i modelli P11 e P11 Pro sembra che la gamma di tablet del brand cinese vedrà l'arrivo di un'ulteriore aggiunta. L'azienda cinese ha confermato il debutto di due nuovi modelli, i quali potrebbero arrivare nel nostro mercato come Lenovo Tab P11 Pro 2021 e Tab P11 Plus e saranno i primi tablet della compagnia ad avere il supporto al 5G: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e uscita, in base ai leak pubblicati in rete!

Aggiornamento 05/05: l'azienda cinese ha confermato l'arrivo di due tablet 5G, compreso i chipset che troveremo a bordo. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, in particolar modo nella sezione “Hardware”.

Lenovo Tab P11 Pro 2021 e P11 Plus: tutto quello che sappiamo sui nuovi tablet

Design e display

Ovviamente è bene specificare che i leak fanno riferimento a Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 e Pad Plus, che dovrebbero fare capolino in Europa appunto con con nome di Lenovo Tab P11 Pro 2021 e P11 Plus, anche se al momento non vi è alcuna conferma ufficiale. La famiglia Xiaoxin – compostata dal modello base e Pro – è disponibile anche da noi, appunto con i nomi di P11 e P11 Pro; di conseguenza le inedite versioni 5G potrebbero arrivare anche da noi continuando a seguire la nomenclatura P11. Tornando ai nuovi membri della gamma, si vocifera di un pannello da 11″ di diagonale.

Aspettiamoci un corpo interamente in metallo, un look premium nei materiali e nello stile. Al momento non sappiamo ancora come sarà il design del retro, ma anche in questo caso potrebbe seguire la scia del precedente XiaoXin Pad Pro/P11 Pro.

Per quanto riguarda la parte frontale, i nuoti teaser pubblicati da Lenovo lasciano poco spazio alla fantasia. Le immagini fanno riferimento al modello XiaoXin Pad Pro 2021, ossia il possibile Lenovo Tab P11 Pro 2021: i poster confermano che il terminale avrà un ampio display OLED con refresh rate a 90 Hz, supporto HDR10 e Dolby Vision, con tanto di certificazione TUV. Ovviamente si tratterà di una soluzione 2K (2560 x 1600 pixel), con un livello di luminosità fino a 600 nit e contrasto 800.000:1.

Hardware

La vera novità sarà rappresentata dal comparto tecnico, come confermato dalla stessa Lenovo. Per quanto riguarda Lenovo Tab P11 Plus (Xiaoxin Pad Plus), questo sarà basato sullo Snapdragon 750G. Si tratta di una soluzione octa-core con configurazione Kryo 570, 2.2GHz, GPU Adreno 619 e modem 5G Snapdragon X52.

Inoltre avremo anche Lenovo Tab P11 Pro 2021 (o meglio, Xiaoxin Pad Pro 2021), versione migliorata equipaggiata con lo Snapdragon 870, ancora una volta una soluzione 5G.

Lenovo Tab P11 Pro 2021 e P11 Plus: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Al momento non è dato di sapere quando arriveranno i nuovi tablet di Lenovo e mancano anche i dettagli sul possibile prezzo. Comunque ricordiamo che i dispositivi dovranno prima debuttare in Cina – come Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 e Pad Plus – e poi (sempre secondo le voci di corridoio) dovrebbero arrivare anche alle nostre latitudini. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

