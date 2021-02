A distanza di pochissimo dai primi dettagli in merito alle future Buds Q2 – cuffie low budget compatte e presumibilmente dal design in-ear – sono state resi ufficiali i nuovi Realme Buds Air 2, auricolari TWS dotati di ANC e altre ottime specifiche ad un prezzo decisamente più economico dei competitor.

La caratteristica, oltre appunto alla cancellazione del rumore, sui cui spinge Realme è sicuramente l'autonomia, con il case con un modulo batteria da 400 mAh. Stando a quanto dichiarato dall'azienda stessa, infatti, queste nuove cuffie dovrebbero garantire addirittura 25 ore, senza ANC attivo. Con solo 10 minuti di ricarica, poi, Buds Air 2 dovrebbero durare per circa 2 ore.

Queste nuove Buds Air 2 sono fornite di driver in carbonio tipo Diamond-Class (DLC) da 10mm in grado di offrire un audio più chiaro e limpido, pur senza rinunciare ai bassi. Queste peculiarità non paiono incidere sul peso degli auricolari, che pesano giusto 4.1 grammi, con il case invece dal peso di 42.7 grammi. Ottima la certificazione IPX5.

Oltre a questo, apprendiamo dalle immagini sul sito ufficiale che sono molto simili nel design alle Buds Air Pro e quindi in formato in-ear. E questo era stato anticipato dal placeholder presente sull'app Realme Link, che svela proprio questa configurazione lasciando poco all'immaginazione.

La funzione smart principale che i nuovi auricolari Realme Buds Air 2 integrano è ovviamente la cancellazione del rumore. Questa inizialmente è stata rivelata dallo stesso brand in un annuncio di partnership con il duo americano The Chainsmokers, con lo slogan “Noise Off” che indica chiaramente l'utilizzo dell'ANC.

In seguito a questa notizia, arrivano poi novità più concrete in merito alle funzioni smart delle Buds Air 2. Infatti, sempre dall'applicazione Realme Link compaiono succosi dettagli in merito a tutte quelle che saranno presenti. A partire dall'ANC ibrido a 3 configurazioni, con tanto di trasparenza.

Inoltre, è possibile personalizzare i controlli touch che potremo effettuare sugli steli degli auricolari di Realme, come il Play/Pausa, la prossima canzone e probabilmente anche l'Assistente Vocale. Per le funzioni smart abbiamo poi le modalità Bass Boost+, Lively e Clear che sono sicuramente riferiti a modalità di equalizzazione in base all'ascolto. Non manca poi una latenza inferiore agli 88ms, che dunque in fase di gaming smartphone potrebbe tornare piuttosto utile.

Interessante la funzione Auto Answer, dove si può rispondere alle chiamate semplicemente avendo le cuffie all'orecchio, senza doverle toccare. Non manca poi il comodo In-Ear Detection per riprendere la produzione una volta indossati gli auricolari. Insomma, è effettivamente un prodotto molto completo.

Here are some features of the realme Buds Air 2, thanks to a screenshot from the realme Link app I received.

It seems like the Buds Air 2 will have ANC & sound effects like Bass Boost+, Lively & Clear. Looks like a good upgrade over the Buds Air. Thoughts? #realmeBudsAir2 pic.twitter.com/yu36beYhXN

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 16, 2021