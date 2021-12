Lenovo Tab P11 Pro è il tablet che non passa mai di moda e torna in sconto a -40%

Se siete in cerca di un tablet economico e performante, allora l'intramontabile Lenovo XiaoXin Pad Pro (Tab P11 Pro) farà di certo al caso vostro: leggero, potente e votato alla multimedialità, ora in offerta lampo sullo store TomTop ad un prezzo goloso.

Lenovo XiaoXin Pad Pro (Tab P11 Pro) in offerta lampo su Tomtop

Nonostante sia passato un po' dalla sua uscita sul mercato, il tablet Lenovo XiaoXin Pad Pro (conosciuto da noi come Tab P11 Pro) resta sempre una soluzione intramontabile. Il dispositivo è dotato di un display ampio, un pannello OLED da 11.5″ con risoluzione 2560 x 1600 pixel e luminosità fino a 350 nit. Il cuore del tablet è il chipset Snapdragon 730G, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre l'autonomia è affidata ad una capiente batteria da 8.600 mAh con ricarica da Quick Charge 3.0.

Non mancano una dual camera da 13 + 5 MP (con grandangolo da 120°), 4 speaker laterali con Dolby Atmos, il Wi-Fi Dual Band e il BT 5.0 per la connettività. Se volete saperne di più, date un'occhiata anche alla nostra recensione.

Il tablet Lenovo XiaoXin Pad Pro è in offerta lampo sullo store TomTop, ad un prezzo decisamente goloso (anche se si tratta di una promo dedicata ad un numero limitato di unità, quindi affrettatevi). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

