Motorola esagerata: arriva il flagship con fotocamera nel display

Prosegue la macchina dell'hype da parte di Motorola, con un Moto Edge 30 Ultra che si prepara a essere il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 1. Anche se sarà soltanto questione di giorni, visto che poco dopo assisteremo alla presentazione della serie Xiaomi 12. Tempistiche a parte, ciò che conta è quello che il produttore vuole portare sul piatto, anche perché fra rumors e teaser si prospetta uno smartphone piuttosto intrigante. L'abbiamo già visto da tutte le angolazioni, fra render e foto dal vivo, e sappiamo che esteticamente sarà uno smartphone nella media. Ma quello che non sapevamo e che scopriamo oggi è che ad accompagnarlo ci sarà anche una variante ben più particolare.

Motorola punta sulla fotocamera nello schermo sulla serie Edge X30

Dopo ZTE, Xiaomi e Samsung, anche Motorola ha deciso di entrare a far parte ufficialmente del club della fotocamera sotto allo schermo. Anche in questo caso, l'informazione ci arriva direttamente da Motorola, che fra foto e teaser ci mostra le fattezze di questa edizione speciale. Il produttore ha deciso di osare, adottando una tecnologia che ancora oggi è poco diffusa per i limiti tecnologici che ne convengono. Per quanto affascinante possa essere, una soluzione del genere comporta una qualità dei selfie non alla pari con quella dei top di gamma “tradizionali”.

Ricordiamo che, mentre da noi dovrebbe debuttare sotto forma di Moto Edge 30 Ultra, in Cina questo top di gamma next-gen sarà chiamato Moto Edge X30. Non è chiaro il perché di questa differenza, ma ormai siamo abituati a continui cambi di nome da parte di realtà come Xiaomi, OPPO e vivo. Lo smartphone sarà quindi a tutti gli effetti il primo flagship Snapdragon 8 Gen 1 dotato di selfie camera sotto al display. E che selfie camera: come conferma il teaser, su entrambe le versioni dello smartphone sarà utilizzata lo stesso sensore record da 60 MP. Ma bando agli entusiasmi: vista la sua particolarità, è altamente probabile che questa versione con fotocamera celata rimarrà un'esclusiva della Cina.

