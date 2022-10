La power station EcoFlow DELTA 2 dà la carica giusta ai tuoi esterni

Sempre più persone amano passare momenti all’aperto, che sia negli esterni di casa propria o in mezzo alla natura. Ma sappiamo anche che non si può far a meno di strumenti elettronici o di dispositivi smart. Ed è per questo che una power station portatile come la EcoFlow DELTA 2 può essere la scelta più azzeccata da fare per caratteristiche e prezzo.

EcoFlow DELTA 2: tutte le novità della power station portatile

Per poter partire a conoscere EcoFlow DELTA 2, bisogna partire dal lato esterno, che si presenta compatto ed ergonomico e quindi estremamente semplice da trasportare. A parte questo, abbiamo una serie di specifiche tecniche che lo rendono un dispositivo veramente utile e comodo da usare.

Partendo dalla capacità di accumulo, che può essere espansa da 1 KWh a 3 KWh e tutto questo è possibile grazie ai moduli batteria aggiuntivi che permettono dunque di arrivare a 3.040 Wh. A tutto ciò, aggiungiamo anche un’uscita CA da 1.800W, per alimentare il 90% dei propri elettrodomestici (nel caso servisse). Inoltre, permette di evitare sovraccarichi dei dispositivi fino a 2.400W grazie alla tecnologia X-Boost.

E per ricaricarla? Molto semplice! Possiamo sia utilizzare l’ingresso CA, 7 volte più veloce della concorrenza, sia risparmiare corrente utilizzando i pannelli solari che la ricaricano in un tempo tra le 3 e le 6 ore. E questo è molto utile per chi lo utilizza soprattutto all’esterno, così da non avere pensieri durante gli eventi diurni. La batteria, di tipo LiFePO4, permette di ottenere ben 3.000 cicli di carica.

Quanto alle porte disponibili, abbiamo 2 porte USB-A fino a 12W e 2 porte USB-A fino a 18W. In più, sono presenti due porte USB-C che vi permettono di ricaricare velocemente dispositivi fino a 100W, che è effettivamente una comodità in situazione tipo il campeggio. Infine, oltre al comodo display LED che vi dà indicazioni su potenza e carica, potete monitorare il tutto tramite la comoda applicazione.

Per poter acquistare quindi la nuova power station EcoFlow DELTA 2, potete rifarvi allo store ufficiale, dove potete ottenerla ad un ottimo prezzo di 1.199€ con spedizione rapida. Per tutti gli altri prodotti, potete confrontarli sempre sul sito di EcoFlow.

