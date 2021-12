Huawei Watch D: che cosa sappiamo finora

Mentre ci stiamo finalmente godendo l'arrivo dei nuovi indossabili mossi da HarmonyOS (qui trovate la nostra recensione del modello Pro), sembra che il colosso cinese sia al lavoro su un nuovo smartwatch. Il dispositivo dovrebbe arrivare con il nome di Huawei Watch D e una certificazione svela quelle che potrebbero essere alcune delle sue caratteristiche.

Aggiornamento 03/12: da un nuovo leak apprendiamo la possibile data di uscita del nuovo wearable Huawei. Trovate tutti i dettagli nella sezione dedicata in fondo all'articolo.

Huawei Watch D: che cosa sappiamo sul nuovo smartwatch certificato

Per ora il nuovo dispositivo esiste solo come marchio registrato: Huawei Watch D è stato depositato presso gli uffici dell'ente europeo EUIPO lo scorso 10 settembre. Stando alla classificazione della domanda (9/10/14) si tratterebbe di uno smartwatch con funzioni dedicate alle “analisi mediche”, monitoraggio della frequenza cardiaca, del grasso corporeo e della pressione sanguigna. Allo stato attuale il gigante tecnologico cinese non ha ancora un wearable con misurazione della pressione sanguigna, ergo questa potrebbe essere una delle novità in arrivo con questo dispositivo inedito.

Stando ad alcune indiscrezioni recenti provenienti dalla Cina sembra che Huawei sia effettivamente al lavoro su un dispositivo dotato di questa funzione. Probabile che l'indossabile sia in arrivo sul mercato come Huawei Watch D: i primi render ci mostrano un dispositivo dal design molto diverso rispetto agli attuali modelli del brand. Il terminale dovrebbe avere un display rettangolare ed avere dalla sua due pulsanti lungo il bordo destro.

Huawei Watch D – Indiscrezioni sull'uscita

They are coming soon in December.

Huawei flip phone and Watch D blood pressure watch. pic.twitter.com/VJoQT4u8IY — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 26, 2021

Mentre aspettiamo maggiori dettagli e notizie ufficiali, arriva un'ennesima “conferma” in merito all'esistenza del dispositivo da un noto leaker.

Teme, uno dei più affidabili sulla piazza quando si tratta del binomio Huawei/Honor, ha svelato che Huawei Watch D sarà effettivamente il primo accessorio del brand con funzione di monitoraggio della pressione sanguigna ed arriverà nel corso del mese di dicembre.

Se prima però non avevamo una data precisa, ora invece lo stesso insider ha rilanciato indicando il 23 dicembre 2021 come giorno per la presentazione. Questo potrebbe sicuramente aprire anche la strada ad altri prodotti vociferati per lo stesso evento.

Non appena ci saranno ulteriori novità in merito a questo misterioso smartwatch di Huawei provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

