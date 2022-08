Haylou RS3 non si fa mancare nulla: display AMOLED, SpO2 e GPS a meno di 50€

Se amate fare attività fisica all'aria aperta e magari avete un occhio di riguardo per la corsa, vi segnaliamo un'occasione top per risparmiare su uno sportwatch elegante, completo (ha il GPS) ed economico. Haylou RS3 – dispositivo che conosciamo bene – torna in offerta con coupon e spedizione dall'Europa: non fatevelo scappare!

Haylou RS3 è lo sportwatch con GPS completo ed economico: risparmia con questo nuovo Coupon!

Anche se si tratta di uno smartwatch votato allo sport, Haylou RS3 presenta uno stile elegante: parliamo di un dispositivo caratterizzato da un corpo in lega di alluminio, con un ampio display AMOLED HD da 1.2″, due pulsanti laterali ed un comodo cinturino in silicone da 22 mm (che può essere tranquillamente sostituito con uno più classico, secondo le vostre preferenze).

Oltre al GPS è presente anche l'impermeabilità fino a 5 ATM: uno sportwatch completo, adatto a qualsiasi attività (abbiamo 14 modalità sportive). Completano il quadro il monitoraggio dei valori SpO2, fino a 21 giorni di autonomia, la possibilità di personalizzare i quadranti tramite l'app dedicata, le notifiche dalle app, i controlli musicali e tanto altro ancora.

Se volete saperne di più su Haylou RS3 e le sue funzionalità, date un'occhiata alla nostra recensione dedicata al wearable.

Volete risparmiare sull'acquisto del vostro prossimo smartwatch? Allora puntate su Haylou RS3, ora in offerta con coupon su GShopper: l'indossabile scende a meno di 50€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

