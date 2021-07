Recensione Haylou RS3: lo smartwatch ideale per chi corre!

L'aiuto che ci hanno dato i wearable da quando il loro mercato ha iniziato ad ampliarsi è stato davvero enorme. Tra smartband, smartwatch e auricolari TWS, veniamo accompagnati in maniera consapevole tra i nostri parametri vitali. Ma c'è chi è più avvezzo allo sport e necessita di un supporto più preciso. Quindi, uno smartwatch come l'Haylou RS3 in recensione, dotato di GPS, può essere una soluzione ideale per chi cerca qualcosa di non troppo costoso ma tutto sommato completo: ma andrà tutto come deve?

Recensione Haylou RS3

Contenuto della confezione

Bella da vedere ma sostanzialmente semplice nel contenuto la confezione di vendita dell'Haylou RS3 in recensione. Infatti, oltre allo smartwatch, troviamo manualistica e cavo di ricarica con attacco magnetico. Tutto sommato è ciò che serve.

Design e materiali

Sinceramente l'abbiamo trovato elegante e comodo. Soprattutto, la leggerezza che lo contraddistingue ci permette di ovviare alle attività sportive senza sentirne il peso sul polso. Il silicone di cui è composto il cinturino è di ottima fattura, stavolta Haylou ha lavorato proprio bene. Belli i tasti funzione e di accensione sul lato, ricordano molto quelli di smartwatch più blasonati.

Display

Un vero pregio di questo Haylou RS3 è senza dubbio il display. Parliamo di un pannello AMOLED circolare con diagonale da 1.2″ (390 x 390 pixel) molto definito. Non è particolarmente ampio, purtroppo la cornice intorno all'area di visione è generosa, ma si vede davvero bene.

Infatti, riusciamo a vedere e svolgere tutte le attività anche sotto alla luce del Sole, senza dover alzare necessariamente l'illuminazione interna (non automatica). Ci sono piaciuti anche i colori che rende.

Hardware

Un hardware da smartwatch propriamente detto e, tutto sommato, va bene così. Anche perché tra i suoi sensori, oltre ad avere quello per il battito cardiaco, abbiamo anche quello per l'ossigeno nel sangue, il sensore geomagnetico, l'accelerometro, un giroscopio a 6 assi e soprattutto il GPS.

Ed è questo sensore che fa la differenza in questo Haylou RS3, che lo distingue dalla massa degli smartwatch di brand cinesi che sono poco più che una smartband ottimizzata meglio. Ma lo capiremo tra poco, parlando del software. In ogni caso, tutti i sensori funzionano in maniera precisa.

Software – Recensione Haylou RS3

Un ottimo lavoro da parte di Haylou è stato eseguito sul software pensato per questo RS3. Il menù interno è molto semplice, comprensibile e con una velocità controllata, così da non scivolare da una funzione all'altra. Ma quella che ci è sembrata davvero completa è l'applicazione di questo smartwatch, chiamata Haylou FUN, che davvero ci restituisce una grande esperienza d'utilizzo quando utilizziamo il prodotto.

E qui veniamo al lavoro del GPS. Come potete vedere, riprende in maniera precisa il vicinato e ci guida in maniera soddisfacente durante la nostra attività di camminata veloce o corsa, così da registrare il nostro percorso ed i dati annessi al nostro esercizio. Anche le notifiche sono buone e coordinate, ma abbiamo un appunto da fare ai produttori: non ci è piaciuto il fatto che dovessimo impostare un blocco schermo per evitare che alla ricezione di notifiche l'applicazione ci aprisse la schermata principale. Vero, tutti oggi hanno un blocco schermo, ma non può risultare una cosa scomoda. Un piccolo peccato, perché poi l'app è anche abbastanza aggiornata.

Autonomia

Veramente ottima l'autonomia dell'Haylou RS3 in recensione. I 15 giorni garantiti dalla batteria da 230 mAh in modalità standard sono rispettati, così come l'utilizzo in connessione di circa 7 giorni. Chiaramente, quando si utilizza il GPS l'autonomia può calare in maniera drastica, ma tutto sommato regge molto bene e considerato che tale sensore è utilizzato solo in caso di attività sportiva, diciamo che va più che bene.

Recensione Haylou RS3 – Prezzo e conclusioni

E siamo giunti al termine di una recensione che ci ha visto provare un prodotto sostanzialmente interessante. L'Haylou RS3 ha un range di prezzo che si aggira tra i 65 e i 75€, che non sono male considerando ciò che ci offre. Ma veniamo alle conclusioni, a chi va indirizzato questo smartwatch? Se cercate un prodotto low cost che non sia integrato di Wear OS e non volete arrivare sopra i 50€, non fa per voi (per ora). Se invece cercare un'alternativa onesta, completa in quanto dotata di GPS e display AMOLED, allora potete darci un occhio, perché è sicuramente un bel dispositivo. Trovate i link all'acquisto sia per AliExpress, sia per lo store YouPin Lab, nei box qui sotto.

