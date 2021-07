ASUS ROG Phone 3 comincia a ricevere l’aggiornamento ad Android 11

L'attenzione degli utenti in cerca di un nuovo smartphone da gaming è ovviamente puntata sul nuovissimo ROG Phone 5, ma i possessori della precedente generazione sanno bene che l'ex flagship si sa difendere alla grande ancora oggi. E infatti, dopo un periodo beta abbastanza lungo, ecco che finalmente è arrivato anche il nuovo aggiornamento per Android 11, disponibile al download per ASUS ROG Phone 3.

ASUS ROG Phone 3: arriva Android 11 ma non è ancora per tutti

Ricordiamo che l'ex top di gamma è arrivato sul mercato con Android 10 nativo e questo rappresenta il primo major update per il dispositivo. Il changelog di Android 11 per ASUS ROG Phone 3 è decisamente lungo e trovate tutti i dettagli direttamente in fonte: principalmente arrivano tutte le migliorie e le novità viste con l'attuale versione del sistema operativo di Google. C'è solo un dettagli importante: al momento l'aggiornamento è disponibile solo per i dispositivi venduti nel mercato taiwanese (è presente la sigla TW).

Poco male: anche se per ora si tratta di un update localizzato, è altamente probabile che non manchi molto per il rilascio anche negli altri paesi. Tornando al firmware, la nuova build arriva con la sigla WW-18.0410.2105.133 ed un peso di 2.72 GB.

Ricordiamo che quando sarà disponibile l'aggiornamento ad Android 11 per ASUS ROG Phone 3 EU, il file potrà essere scaricato tramite questa pagina, quindi tenetela d'occhio! Quando il nuovo update sarà disponibile per noi occidentali provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

