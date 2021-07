Xiaomi Mi Air Purifier 3H, Echo Show e non solo: -10% su Amazon pagando con Visa

A partire da oggi e fino al prossimo 6 agosto è disponibile una nuova promozione targata Amazon: pagando con Visa è possibile ottenere uno sconto del 10% al checkout, ma solo per una selezione di articoli. Niente paura perché tra questi troviamo Xiaomi Mi Air Purifier 3H e Echo Show 8, insieme a tanti altri accessori decisamente utili.

Amazon lancia la promo Estate con Visa: tanti prodotti in offerta a -10%

Il funzionamento della promozione è semplicissimo: in basso trovate la pagina dedicata all'iniziativa Estate con Visa di Amazon, con l'elenco di tutti i prodotti che beneficiano dello sconto del 10% al momento del check out. Un piccolo appunto: nell'elenco il prezzo – anche già scontato – non comprende ancora il risparmio del 10%: ripetiamo, quest'ultimo verrà applicato prima del pagamento. Di seguito trovate la pagine della promo.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PAGINA DELLA PROMOZIONE

Ovviamente, come da nome della promo, per ottenere lo sconto è necessario pagare utilizzando una carta Visa. Inoltre vi segnaliamo che la promo è valida su un solo ordine per un solo account; sono esclusi i prodotti Warehouse e simili. Insomma, sono validi solo quelli presenti nella selezione.

Oltre a Xiaomi Mi Air Purifier 3H ed Echo Show 8, tra i prodotti in sconto troviamo speaker Bose, elettrodomestici, il tablet Samsung Galaxy Tab A7 e tanto altro. Date un'occhiata perché potreste trovare qualcosina di interessante (non necessariamente in salsa tech).

